Recogen medio millar de firmas de bañistas para demandar la limpieza de la playa de Coroso

La ourensana Conchita Souto, que residen desde hace once años en Ribeira, impulsa desde la tarde del pasado sábado una campaña de recogida de firmas para entregárselas al Ayuntamiento para demandarle la limpieza y mantenimiento periódico de la playa urbana de Coroso, que este verano vuelve a contar con el distintivo de Bandera Azul. Desde entonces y en menos de las diez horas que estuvo en ese arenal ya ha logrado reunir medio millar de apoyos de bañistas para su iniciativa, labor en la que continuarán en próximos días, pues consideran que es necesario intervenir para evitar las molestias que sufren a diario debido, ya no sólo a la gran cantidad de hierba que invade la zona de arena -el alcalde dijo que no le autorizan a usar medios mecánicos para su retirada-, sino sobre todo por la basura depositada, como compresas, cristales y palos pequeños, cuerdas, plásticos, animales muertos en descomposición, heces y otras.



Souto Cabanelas, que sostiene que esa situación se repite desde hace cuatro años sin que la limpien de manera adecuada, afirma que esa gran cantidad de basura que hay depositada en la playa de Coroso atrae infinidad de bichos, que resultan muy molestos para los cientos e incluso miles de personas que acuden a ese arenal con la intención de disfrutar, pero que no lo consiguen debido a la lamentables condiciones en las que se encuentra esa playa. De hecho, la impulsora de la recogida de firma señala que en las condiciones en las que se encuentra no puede llevar a sus nietos con la tranquilidad de que no les pasará nada. “No entiendo que una playa a la que le conceden la Bandera Azul pueda estar en esta situación. Vergüenza le tendría que dar al Ayuntamiento tenerla en estas condiciones tan penosas, y ni tan siquiera la han limpiado ”.



Muchos bañistas le agradecieron a Conchita Souto su iniciativa, destacando que tenga que ser alguien de fuera de Ribeira la que lo haga “pois aquí protestan moitos, pero todo se queda en conversacións de taberna”, dijo un vecino. Ella indicó que después de Semana Santa acudió al Concello para pedir la limpieza de la playa y pudo hablar con una concejala, quien delante de ella llamó por teléfono a la responsable de la brigada de limpieza para darle instrucciones de enviar a operarios para ponerla en condiciones, algo que sucedió unos días después a retirar “lo gordo”, pero ella asegura que no se volvió a repetir. Esta ourensana indicó que no puede entender como en Coroso no se utiliza para su limpieza una máquina de cribado para separar de la superficie los residuos de la arena como se hace en otras.