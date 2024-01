La regeneración de A Ribeiriña afronta su fase definitiva a la espera de que se resuelva la situación de Hadasa

La regeneración del dominio público marítimo terrestre en A Ribeiriña -concesionado en su día a las fábricas La Onza de Oro y Hadasa-, financiada con 800.000 euros procedentes de los fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia y que contempla la supresión de elementos con impacto negativo en el paisaje y su puesta en valor de su fachada enfila su recta final. Ayer acudieron la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el jefe de la Demarcación de Costas del Estado, Carlos Gil, y el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, supervisaron ayer esos trabajos enfocados en la idea de revertir ese espacio de unos 5.500 metros cuadrados, en los que se demolieron la explanada, escolleras y rampas, y se integró en el paisaje una senda litoral como transición entre la costa y los núcleos de viviendas que están próximos.



Rivas, que tuvo ocasión de firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de A Pobra y recibió una figura de cerámica con forma de dorna como regalo institucional, hizo hincapié en la necesidad de “apoiar“ a los municipios, sobre todo los más pequeños, en la mejora de sus servicios e infraestructuras para frenar la pérdida de población y garantizar a sus habitantes un futuro “coas mesmas oportunidades para todos”. Vidal señaló que esta intervención del Gobierno central centrada en regenerar los espacios degradados redunda de manera positiva en la seguridad. Añadió que se suma a otras promovidas en los últimos años por el Concello como el acondicionamiento del entorno del centro sociocultural, por 47.314 euros, o la segunda fase de la reforma integral del Camiño Real, por 81.911 euros, quedando pendientes la primera y tercera partes por la complejidad de las tramitaciones.

En relación a la situación en la que se encuentra la fábrica de Hadasa para que se pueda proceder a su derribo, que es la actuación por la que opta la Administración local, el alcalde pobrense dijo que que se continúa trabajando para que luego se pueda completar la regeneración de todo ese entorno. De todos modos, José Carlos Vidal recordó que ese tema se encuentra en manos de la Justicia como consecuencia de que los trabajadores de la misma se hicieron cargo de la nave después de que cesó en su actividad y dejó de funcionar y se decreró una supensión de pagos. El regidor local precisó que es esa situación la que provoca que no se pueda hacer fente a la referida intervención en esa zon, "e me consta que a Demarcación de Costa do Estado está interesada en facelo", y expresó su deseo de que esa situación se pueda resolver antes de acabar el actual mandato, aínda que non é algo que dependa de nós, e que costas estea disposta axudar neste tema", Por su parte, la subdelagada del Gobierno en Galicia replicó que ellos ya lo maifestaron "e o sabe o Goberno municipal e, cando se solucionen o temas que se teñen que arranxar, a vontade do Goberno central é a de colaborar para deixar esta zona completamente recuperda. Un paso detrás doutro. O alcalde sabe que conta coa colaboración do Goberno de España para o que veña despois".