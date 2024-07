Registrada una brutal pelea entre dos individuos cerca del edificio okupa en el barrio de Abesadas, en Ribeira

Dos individuos de mediana edad se enzarzaron a primera hora de la noche de ayer una brutal pelea en la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el barrio residencial de Abesadas, en pleno casco urbano de Ribeira. Al parecer, dos varones salieron del edificio okupa que hay en esa zona, que es un conocido punto de venta de drogas, y cuando descendían hacia la conocida como rotonda de la sirena, empezaron a discutir y fue entonces cuando uno de ellos exhibió un sillín de bicicleta de carreras en una actitud amenazante hacia el otro, que iba acompañado de una mujer.

Después de que el que portaba el sillín volviera a levantarlo, el otro reaccionó sacando el puño y golpea al otro, dándole un puñetazo. Fue entonces cuando el otro le empezó a golpear con ese objeto en repetidas ocasiones a su oponente, alguno de ellos incluso en la cabeza, y llegó el momento en que el que estaba recibiendo los continuos golpes perdió el equilibrio y cayó al suelo, en donde el otro varón continuó propinándole varios golpes con el sillín.

Según indicó un vecino, alguien debió de avisar a las fuerzas de seguridad, pero ni en la Policía Nacional ni en la Local recibieron aviso de esa reyerta. Incluso, desde la comisaría indicaron que no recibieron llamada telefónica alguna, ni nadie requirió de sus servicios, ni tan siquiera se les comisionó desde la Sala 091 para acudir a esa incidencia. Alguien grabó un vídeo de esa pelea desde un vehículo parado, que se ha empezado a difundir y compartir por varias vías y ya se ha hecho viral.

Incluso, ha llegado a manos del Cuerpo Nacional de Policía, desde donde se están realizando gestiones en relación a lo ocurrido, pero por el momento no se ha recibido denuncia alguna sobre esos hechos. Además, fuentes policiales precisaron que si no hay denuncia ni tampoco lesiones graves, ellos no pueden intervenir. Por el momento, tampoco se ha recibido aviso alguno al respecto por parte del centro de salud de Ribeira, ni del Hospital do Barbanza.