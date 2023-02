El regreso de los robos en negocios de hostelería de Boiro reaviva una gran preocupación en el sector

La preocupación por los robos se está reavivando en los profesionales del sector hostelero de Boiro en las últimas fechas, especialmente después de que los ladrones volvieran a hacer de las suyas en varios de esos negocios. Fue en torno a las cuatro y media de la madrugada del pasado miércoles cuando un individuo forzó con un objeto punzante -posiblemente fue con una pata de cabra- la puerta del bar Farmassia, en la Rúa Manuel María, junto la confluencia con Pablo Iglesias, accedió a su interior y, tras reventar la máquina tragaperras, se llevó su recaudación, que podría superar los 2.000 euros. Un vecino que lo vio alertó a la Guardia Civil e incluso llegó a saltar la alarma, pero cuando llegó el dueño y posteriormente los agentes del instituto armado ya no había nadie. El propietario del local, que lleva al frente del mismo desde hace 42 años, recordó que hacía mucho tiempo que no le entraban a robar.



En torno a las dos y media de la madrugada del pasado viernes, un vecino vio como dos individuos trataron de entrar sin conseguirlo en un negocio de hostelería próxima al Farmassia, concretamente en el bar A do Beiro, en la Rúa Tenencia y volvió a avisar a la Guardia Civil. Pese a que no consiguieron acceder y llevarse algún botín, causaron importantes daños en la puerta con un objeto punzante. Horas después se tuvo conocimiento de que dos individuos fueron detenidos por robo con fuerza -se les incautó una pata de cabra-, concretamente en este bar y, tras pasar la noche en los calabozos del cuartel boirense, fueron puestos a disposición judicial, quedando en libertad con cargos. Curiosamente, en la madrugada siguiente, la del pasado domingo, hubo unaa nueva víctima de un intento de robo. Fue el bar Fiada, ubicado en la confluencia de Avenida da Constitución con Rúa Robustiano Pérez del Río, huyendo del lugar los cacos sin botín. Los empleados fueron los que a la mañana siguiente descubrieron lo que había pasado al ver las marcas de un objeto punzante en una ventana, en la que el cristal estaba astillado, pero no llegaron a entrar.

Cetáreas afectadas

Los dos primeros robos mencionados, uno de ellos consumado y los otros dos en grado de tentativa, se registraron con un intervalo de un día de por medio, una jornada en la que se tuvo conocimeitno de que habían entrado a robar en dos cetáreas del mismo municipio boirense. Fueron, concretamente, Angelmar en Triñans y Maresmar en Cabo de Cruz, también recibieron la visita de los amigos de lo ajenos que, tras acceder a las naves por la parte superior -en un caso tras forzar una ventana y en el otro hicieron lo propio con una puerta- de las mismas, se llevaron grandes cantidades de mariscos y pescados de diferente naturaleza y tipología, además de dinero, herramientas e, incluso, botellas de bebidas alcohólicas de gran calidad, y también causaron daños importantes y dejaron todo bastante revuelto, sobre todo en alguna oficina. Se sospecha que los autores de los robos en esas depuradoras de mariscos pudieran ser miembros de alguna banda organizada, pero por el momento la Guardia Civil sigue investigando en relación a su autoría y no han trascendido resultados al respecto.