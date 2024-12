Reportaje | Aroa Jazmín Pérez Silvestre logra avances en su TEA con una “intervención integral”

Aroa Jazmín Pérez Silvestre es una de las usuarias del grupo “Pekes” del CEEPR de Amicos, donde lleva tres años escolarizada, de los que los dos primeros lo hizo en la modalidad combinada con el colegio de Frións y ahora está en la completa. “Desde que comezou, foron moitos os cambios e a evolución que notamos nela”, señala Nuria Fernández, responsable de Pekes, quien precisó que “con Aroa realízase unha intervención integral en tódalas áreas do desenvolvemento, facendo fincapé naqueles aspectos nos que presenta máis dificultades”.



En cuanto al nivel académico, indica que se trabajan tareas que le ayudan a fortalecer su atención, concentración, memoria y capacidad de razonamiento, además de reforzar su expresión oral y comprensión, “insistindo en que se comunique con frases completas á hora de expresar as súas necesidades e peticións”, dice Fernández. La responsable de Pekes señala que el trabajo de las especialistas se hace en colaboración con la tutora del centro, para llevar a cabo un trabajo común. “As sesións coa nosa psicóloga, céntranse no recoñecemento e achega de estratexias para o control das emocións e na área pedagóxica reforzamos aqueles contidos e habilidades cognitivas para que sexa capaz de desenvolver actividades de comprensión cada vez máis complexas”, puntualizó. Y del trabajo con la logopeda, precisa que se le da prioridad al refuerzo del aumento del léxico y la mejora de competencias relacionadas con la lectura, y peticiones de ayuda y adquisición de mejores habilidades conversacionales.



Quien mejor conoce a Aroa es su madre, Estela, que afirma que su hija va muy contenta al CEEPR de Amicos y que este curso, pese a que hace poco que empezó, “notamos que ten máis autonomía nas habilidades da vida diaria, é máis independente e comeza a ter unha maior comunicación”. Añade que Aroa siempre fue una niña muy organizada, extremadamente meticulosa con sus cosas, con dificultad para aceptar cambios, “pero observamos que agora é máis flexible ao realizar diversas tarefas”. Respecto al trabajo que hacen con ella en casa, afirma que antes era apoyándose en pictogramas, “pero deixámolos fai pouco para comezar a traballar en preaviso, adiantándolle o que vamos a facer para que poida anticiparse ou darlle o tempo que necesite para comunicarse antes de ofrecerlle o que pide. Con paciencia estamos logrando atopar un lugar no que ela se atope ben e cómoda, para que a súa comunicación oral sexa máis funcional e non utilice tantas sinais e berros”, precisó la madre.

“Con estos nenos temos que adaptar moito a mensaxe, non soen captar o que lle queremos transmitir no momento, hai que darlles o tempo que necesiten para procesalo. Pero, á súa vez, non podes traballar con eles algunhas cuestións a longo plazo, polo que as veces, tes que repetirlle determinadas cousas, como ir ao parque, saír a comer, ... Necesitan unha comunicación e un apoio constante. É cuestión de darlle o seu tempo e non perder a paciencia”. Sobre lo que más le gusta, indica que actualmente es la música y, de hecho, “aínda que non ten un vocabulario demasiado variado, as letras das canción apréndeas no momento para cantalas”. Y le agradan dibujos animados, ropa, sobre todo de textura de cuero, y animales, “aos que se achega e aloumiña; agora está indo a hípica e desfruta cos cabalos”, y le llaman la atención las motos, como la de su abuelo materno.



Entre las cosas que le molestan, dice que hay algunos ruidos que no tolera, pero ya le perdió el miedo a sonidos del secador de pelo y lavadora, pero no le gustan los que no espera: “pásao moi mal os días que chove e fai vento”, pero precisa que “é algo que fomos controlando, saímos á ventá e mostrámoslle que só está chovendo e ela vai adaptándose, pero eses días prefire non saír demasiado”. Sobre sus relaciones sociales, advierte que al principio no lo llevaba bien, pues no quería comunicarse con ellos y prefería estar sola, “pero agora búscao. Notámolo moito no verán, que fomos a Santo Domingo, e fixo unha amiga coa que se comunica por teléfono, envíanse fotos e bailan xuntas. Segue tendo momentos só para ela, pero xa se achega e, se ve rapazada xogando, acércase”.

Respecto a las diferencias que encuentran a nivel social entre España y República Dominicana -país natal de la madre de Aroa- con respecto a la visión que se tiene sobre el TEA, Estela señala que allá es más complicado acceder a los medios, pues “o país estase adaptando, e xa hai entidades que traballan con nenos con discapacidade intelectual. Recentemente, tamén se traballa nos centros ordinarios, informando aos nenos sobre o TEA. Grazas a esto, estase dando máis visibilidade ao trastorno. Fai uns anos case había un gran descoñecemento, e de aí xurdía a crítica”. Al ser preguntada la madre sobre los “falsos mitos” del TEA, Estela afirma que no es cierto que estos niños no sean sociables y que no les gusta el contacto físico: “A Aroa gústalle que a abracen, os bicos... non de todo o mundo, pero é moi cariñosa. Son cousas que hai que ir traballando pouco a pouco, pero como con calquera neno”.



Aroa Jazmín Pérez Silvestre participa en una investigación sobre el Trastorno del Espectro Autista y, pese a que está en una etapa inicial, pronto tendrá la primera cita: “A neuróloga falounos da investigación de novas terapias dirixidas a persoas con TEA na que colabora a Asociación Autismo San Juan. A iniciativa está enfocada en que os nenos poidan acadar maior autonomía, e esperamos atopar un avance no seu desenvolvemento”.