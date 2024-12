Reportaje | Carreira le echa “más madera” a su Navidad

Pese al enorme éxito y los numerosos elogios que suscitó el año pasado el estreno del belén artesanal que vecinos de la parroquia ribeirense de Carreira instalaron a los pies de la capilla de A Guía, hace unas semanas todo apuntaba a que no se iba a repetir la experiencia, ya que las cuatro personas que lo impulsaron en un primer momento no estaban animadas, ya que observaban que no había mucha colaboración. Pero, cuando parecía que estaba todo perdido, surgió el aliento e implicación de una decena de personas más, algunas integrantes de la tan activa asociación vecinal de, que les hizo cambiar totalmente de opinión y durante estos días ya lo empezaron a montar.



Se trata de un nacimiento elaborado totalmente de manera artesanal, a mano, con troncos de árboles que fueron cortados con una motosierra. De la manipulación que hicieron sus creadores de esas maderas surgieron, en lo que podría ser un homenaje a San José, de profesión carpintero, al que acompañan en el pesebre la Virgen María, el buey y la mula, y algo ya más separados están otros animalillos, como cuervos, cerdos o una lechuza, entre otros, a los que este año ya se han sumado una burra, conejos, un puerco espín y una burra, pero no se descarta que durante este semana, hasta que llegue el día de su inauguración, se incorporen nuevas figuras de madera, como podría ser otra lechuza y, teniendo en cuenta el secretismo con el que llevan los preparativos, no se descarta que haya alguna que otra sorpresa que se sume a este montaje y que cause la admiración del público.



También está pendiente de que se instale la decoración que está previsto que proporcione el Ayuntamiento de Ribeira, como son unos arbolitos tipo abetos para decorar y las luces, así como algunas figuras y una estrella gigante con iluminación. Se espera que todo esté listo para que este sábado, día 14 de diciembre, a partir de las siete de la tarde, se pueda proceder a su inauguración, momento en el que se procederá al encendido del alumbrado en la parroquia y seguidamente tendrá lugar una chocolatada -el año pasado se sirvieron 200 raciones y asistieron 350 personas- y la actuación de un grupo folclórico de la parroquia. Igualmente, trascendió que durante ese acto se celebrará un sorteo de diferentes obsequios donados por negocios de la zona, como vales de compra, cenas, herramientas,, blanqueamiento dental, baño canino, lote de cremas, empanadas y otros, entre los poseedores de las rifas que se venderán, y cuya recaudación íntegra tendrá fines solidarios e irá a parar a la asociación gallega Art for Dent.