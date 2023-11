Reportaje | Diversión ambientada en la tragedia del "Santa Isabel" con respeto y en homenaje a las heroínas

“Aviso a navegantes: non vai ser doado; o rescate será lento e habedes sentir impotencia vendo subir as augas con rapidez. Mais non perdades a coraxe e aprendede a colaborar entre vós pois, como ben podedes imaxinar, socorrer nun naufraxio nunca é doado para ninguén”. De esta manera se dirigen los ideadores y creadores del juego de mesa “Sálvora”, editado por Brazolinda, a las personas que se animen a divertirse mientras salvan, desde la seguridad de sus hogares, a los náufragos del vapor “Santa Isabel”, convirtiéndose en alguna de las Heroínas de Sálvora y reviviendo la tragedia que se vivió en la madrugada del 2 de enero de 1921 frente a esa isla ribeirense y que se saldó con 213 fallecidos, un suceso sobre el que indicaron que se sabe lo que pasó desde hace relativamente poco tiempo, y del que hay varias versiones sobre lo ocurrido y que algunas no son ciertas.



La primera planta del Museo Municipal de Ribeira, que alberga una exposición permanente sobre el naufragio del vapor Santa Isabel, dio cabida a la presentación de este juego de mesa, en la que el equipo humano responsable del mismo -lo integran Hugo Lage, que tuvo la idea original, y los hermanos Irimia y Brais Fernández Álvarez, que se encargaron de la edición y dirección poética, respectivamente- indicó que este y otros de los juegos de mesa que han diseñado en los últimos nueve años están pensados, por un lado, para que puedan jugar todos juntos y, por otro, para divulgar la cultura y lengua gallegas en todas las edades, tanto en las casas o centros educativos.



Ellos mismos se hicieron y contestaron a la pregunta de cómo es posible hacer un juego divertido sobre una tragedia como la de un naufragio y la muerte de tantas personas. La contestación la dieron al señalar que esa tragedia “merece ser contada, facendoo desde o respecto cara ese suceso e nunha homenaxe, poñendo en valor o papel que tiveron as Heroínas de Sálvora, e toda a xente desa illa e tamén de Ribeira” y que “desde o sentimento que temos os tres .e que queremos compartir con todos”, dijo Brais Fernández. En la vocación de divulgació que los creadores del juego de mesa dijeron que tenían, también buscaron las interacción de algunos de los asistentes a la presentación por si pudieran aportar su conocimiento sobre la tragedia del "Santa Isabel", y lograron que interviniera María Jesús Insua Paz, nieta de una de las Heroínas de Sálvora, concretamente, de Cipriana Oujo, al igual que una tataranieta de esta última, Pura Paz, que recordó que ella fue la última niña que nació en la isla de Sálvora y contó anécdotas del suceso, poniendo incluso la nota de humor con alguna de ellas.



Su hermana Irimia se refirió más en concreto al juego de mesa “Sálvora”, que contiene 50 cartas, cuatro dornas, un barco, un marcador blanco y otro azul, dos dados y un tablero en el que aparecen la isla y Ribeira y se señaliza el lugar del naufragio. Precisó que se trata de un “xogo sinxeliño”, con una dinámica simple consistente en ir y volver, “en remedar a fazaña daquelas mulleres, salvar a maior cantidade de persoas posible, e para iso iranse movendo as dornas das Heroínas de Sálvora, a dorna que foi a Ribeira pedir axuda e mailo barco ‘Rosiña’ que chegou para botar unha man”. Y advirtió que el problema lo pondrá el mar, echando a los jugadores para atrás o rompiendo un remo, entre outras situacións”. Después de explicarles cuatro nociones básicas, los creadores del juego de mesa se fueron moviendo por las mesas donde los asistentes al acto estrenaron "Sálvora" para ir resolviendo las dudas que les plantearon.