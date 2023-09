Reportaje | Con el motor en las venas y con planes de nueva vida por hacer

Cuando el pasado viernes la boirense Bárbara Gómez Oubel celebró su 29 cumpleaños ni se le pasaba por la cabeza que escasas horas después se encontraría con la muerte en una curva de las llamadas rápidas en el II Rally Valle de Laciana, en León. Ella misma decía en su última publicación de Instagram que, después de que hubieran pasado “cosas raras”, con 28 años le tocó, “un poco tarde y difícil, empezar a hacer vida de nuevo, pero no imposible para alguien con las ganas y la fuerza que tengo yo. Fuerzas que perdí en muchos momentos, pero que me recargaron las carreras y las personas que nunca me han dejado sola, sobre todo tú”. Añadía que “los últimos 20 y algo los voy a exprimir al máximo, disfrutar e intentar ser la mejor en lo que me flipa -lo acompaña con un gráfico de una bandera de cuadros de las carreras-, cuidar de los que han cuidado de mi este tiempo y centrarme en mi”, indicó Bárbara.



En el mensaje que trasmite a sus seguidores en esa red social afirma que “tengo tantas cosas buenas conmigo que no encuentro ya el motivo para estar triste, es un tópico, pero os juro que siempre viene algo mejor, os lo prometo, seguid siempre. La Barbi de hace unos años estará flipando de a donde ha conseguido llegar”, para seguidamente añadir que “os adelanto que el #BarbiCumple30 será épico”. El destino quiso que esos planes que tenía y que dejó escritos se quedasen sin cumplir, pero la huella que ha dejado en el mundo del motor, así como en su familia, sus amigos y cuantos la conocieron ya es imborrable.



Reacciones

Desde la Escudería Laciana Motor, organizadora del rally en el que tuvo lugar el fatídico accidente en el que Bárbara Gómez iba de copiloto en el Ford Fiesta N5 a cuyos mandos iba Tinín Iglesias, de Ribadumia, fue su director de carrera, Juan Antonio Gómez Morán, el que seguía lamentando lo ocurrido, precisando que los miembros del equipo Tino Racing “son como de la familia, pues venían siempre”. De ella dijo que era muy agradable, que se involucraba mucho en lo que hacía y que era una gran profesional. Está convencido que la adversa meteorología, pues diluviaba, tuvo una gran influencia en el siniestro, que consistió en una salida de vía en una curva rápida hacia la derecha y posterior impacto contra un pilar de hormigón de una cancilla de una finca. Añadió que se está interesando mucho también por el estado de salud del piloto, que fue derivado al Hospital de León, donde permanece ingresado en la UCI en estado grave, con dos vértebras rotas y múltiples magulladuras, a la espera de realizarle pruebas.



Pese a que la conmoción del fatídico suceso provocó que fueran pocas personas del mundo del motor las que quisieron hacer algunas declaraciones, desde la Escudería Rallyactividad, de Rianxo, habla de Bárbara Gómez una de las personas de la entidad que mejor la conoció, Marcos Magán, que era tesorero en la época en que ella colaboró con ellos. La describió como “moi espontánea, alegre e moi disciplinada, e coidaba moito de todos os detalles no seu quefacer de copiloto”. Por su parte, Fran Riaño, de la organización del Rally Ribeira-Ría de Arousa, la definió como “unha copiloto moi profesional e estaba moi interesada no mundo do motor no Barbanza, onde era unha das persoas máis importantes. Dábanos ideas para desenvolver e sempre estaba disposota a botar unha man”, subrayó.

Vínculos con su pareja

Entre los múltiple mensajes que se hicieron por parte de entidades y particulares, destacan el del Puebla Fútbol Club, equipo en el que estuvo jugando durante varios años la persona que era la actual pareja de Bárbara, Óscar Medina de la Iglesia, en el que le dice al futbolista que “el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante, porque esa luz que ahora desprende, siempre estará contigo”. Desde el club en el que milita desde esta temporada el jugador, que es el Abanqueiro Sociedade Deportiva, también compartieron un mensaje de la Escudería AMSport, que difunde el comunicado de Laciana Motor.

Por su parte, el equipo de fútbol la parroquia natal de Bárbara Gómez Oubel, el CCD Taragoña, que indicó "novamente o deporte rianxeiro está de loito", lamentó profundamente el fallecimiento de esta joven "que se foi facendo o que máis lle gustaba, pero demasiado pronto". y que en este momento "o noso corazón está agora co da súa familia e persoas achegadas". Y se dirige a Bárbara indicándo que "fostes e seguirás sendo unha inspiración para todas as nenas con paixón polo mundo do motor. Sempre che recordaremos. Que a terra che sexa leve", concluyó.