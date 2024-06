Reportaje | Un pirómano anda suelto por las calles de A Pobra

Nadie duda de que hay un pirómano suelto por las calles de A Pobra. Ayer, en dos diferentes momentos de la madrugada, fueron pasto de las llamas cuatro contenedores de basura instalados en dos lugares distintos del casco urbano de la villa, como las calles María Mariño y Unión. No se trata de unos hechos aislados pues, aunque hacía algunas semanas en que no se registraban ese tipo de sucesos, se han venido a sumar a otras incidencias de ese mismo tipo ocurridas entre el 25 de abril y el 11 de mayo. La última de que se tenía conocimiento hasta ayer ocurrió también de noche, a las 2.30 horas, del citado día del mes pasado, cuando ardieron un coche de gama alta y tres contenedores en Cabío.



El 30 de abril, a las 00.42 horas se recibió un aviso de un incendio en un grupo de recipientes para el depósito de diversos tipos de residuos en la Rúa Fernández Varela y, pese a que quedaron calcinados, los voluntarios de Protección Civil pobrenses habían logrado contener con un extintor el avance de las llamas y evitaron que alcanzasen a los vehículos aparcados en las proximidades. El día 25 de abril, a la 1.50, se registró el incendio de un contenedor de papel, que se logró salvar por la rápida intervención de los equipos contraincendios, pero no corrió la misma suerte el contenedor de residuos sólidos urbanos que empezó a arder minutos después y que quedó calcinado. En este último caso, la intervención de un vecino, moviendo ese recipiente de basura, evitó que el fuego alcanzase a un vehículo aparcado al lado. Además, aunque no está confirmado que tenga relación con los otros sucesos, en la noche del 8 de mayo quedó calcinado el mobiliario de la terraza del Liceo Pueblense en la calle peatonal María Mariño, y que también afectó a las fachadas de edificios próximos, concretamente, a varios de sus elementos.



En los dos incendios de ayer, ocurridos entre las 2.55 y 4.38 horas, las llamas estaban muy desarrolladas cuando el 112 recibió los avisos de particulares que estaban siendo testigos de lo que ocurría, por lo que los Bomberos de Ribeira no pudieron salvarlos, pues al llegar ya estaban derretidos, y sólo apagaron el fuego, evitando que no alcanzase a un coche aparcado cerca. La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, tiene abierta una investigación sobre todos esos hechos intencionados que han reavivado la preocupación en la villa, sonde ya suenan algunos nombres de sospechosos, pero por el momento no hay nada en firme y sólo son comentarios que se escucharon en el pueblo.