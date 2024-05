Reportaje | Rianxo, una villa tocada por la diosa Fortuna

Hay personas que tienen tanta suerte que les dicen que les ha tocado la diosa Fortuna, y lo mismo se puede decir de localidades como Rianxo, donde los juegos de azar han sido muy benévolos con la localidad. Han sido varios premios en diferentes juegos promovidos por Loterías y Apuestas del Estado los que han dejado numerosos agraciados. Aunque queda bastante lejos en el tiempo pues hace algo más de 20 años, entre los más importante sobresale el que la Administración de Lotería Número 1, “Moncha”, en Campo de Pazos, de Taragoña, cuando la regentaba Ramona Piñeiro, la que repartió una lluvia de millones de euros entre sus clientes. Nada más y nada menos que la friolera de 120 millones de euros a través de El Gordo del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad del 22 de diciembre de 2003. Ello fue posible tras vender 60 series del número 42473 por ventanilla y a través de los bares Lino -repartió más de 400 décimos- y Lar y de la asociación local de cazadores.



Ese mismo despacho de lotería, ya regentado por Manuel Ángel Sieira, repartió suerte 16 años y 15 días después. Fue en el Sorteo del Niño celebrado el 6 de enero de 2020 cuando esa administración de loterías vendió una serie completa del número 57342, que obtuvo el primer premio, dotado con 200.000 euros al décimo, es decir, un total de dos millones de euros. Durante todos estos años fueron cayendo premios de diferentes cuantías, y sirvan de ejemplo los 120.000 euros de un único boleto del segundo premio de la Lotería Nacional al que, a finales de noviembre del año pasado, le correspondieron al número 72850, vendido en el despacho de loterías "O Mexillón de Ouro", situado en la Rúa do Medio, en pleno casco urbano rianxeiro.

En las primeras horas de la noche de este miércoles se tuvo conocimiento de que el despacho receptor situado en el bar Picón, en A Atalaia-Asados, había sellado un boleto premiado en la máxima categoría de la Bonoloto de ese día, con seis aciertos, al incluir los números 5, 17, 28, 40, 41 y 47, y que está premiado con 295.378 euros -se quedarán en 236.303 euros una vez descontado el 20% que se queda Hacienda en concepto de tributos, al igual que en todos los premios que superen los 40.000 euros-, aunque por ahora no se sabe nada del agraciado. El dueño del local, Jesús López, que expresó su deseo de que este premio sea un acicate para aumentar las ventas en una ápoca que está siendo bastante floja, no se creyó que había dado ese premio hasta que se lo confirmó el personal de la delegación de Loterías y Apuestas del Estado en la visita que le hizo visitó ayer, a las once de la mañana

Y eso ue así, a pesar de que él ya tiene cierta experiencia en repartir la suerte entre sus clientes, pues para la jornada de liga de fútbol del 1 de febrero del año 2009 selló una quiniela con el “Pleno al 15”, que logró 1.731.566 euros, pero también otros premios de menor cuantía, también en una quiniela de 14 aciertos premiada con 38.316 euros el 13 de septiembre de 2017, y otra Bonoloto, esta vez del martes 27 de enero de 2016, con cinco aciertos y el complementario, que resultó agraciada con 41.438 euros. Pero, pese a todo ello, los vecinos piensan que aún les queda mucho más por tocar.