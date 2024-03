Reportaje | “Todo lo bueno que pueda decir de Andrea es muy poco. Estamos consternados”

“Era muy buena chica, trabajadora y compañera de sus compañeras, buena madre, siempre alegre y sonriente, nunca tenía una mala palabra para nadie. Todo lo bueno que pueda decir de Andrea es muy poco. Estamos consternados”. Con estas palabras se expresó Peregrina Santos, entre lágrimas, para referirse a Andrea Melithza Yturry Alave, que desde el pasado 15 de enero era su compañera de máquina en la planta de O Bodión de la compañía Jealsa y de la que aún no asimiló que su expareja presuntamente la haya matado. “Otras compañeras la definieron como afable, muy positiva ante la vida y con una terna sonrisa”.



En la explanada delantera de esa fábrica, así como en los demás centros de trabajo de la empresa que puso en marcha Jesús Alonso hubo concentraciones a las tres de la tarde para expresar su “más enérgica condena” por el acto de violencia machista que se ha cobrado la vida esa muchacha de 25 años, que desde el año 2019 era una de sus trabajadoras en diferentes campañas, y que a la misma hora del martes se había despedido con su eterna sonrisa y un “hasta mañana”. “Nada hacía presagiar que su corta vida iba a ser truncada de una forma tan violenta, dejando a su pequeño niño huérfano y a toda una familia desolada”, indicó la directora de Recursos Humanos de la empresa, Elena Garrido, en la emotiva lectura de un manifiesto en su imborrable recuerdo y en condena del crimen machista del que fue víctima este martes.



Peregrina Santos, que se fue enterando de lo ocurrido por mensajes que enviaban otras compañeras y por lo que estuvo saliendo en los medios de comunicación, todavía no se cree que ya no la volverá a ver. Ayer recordaba que Andrea le contaba a ella y a otras compañeras que su expareja la maltrataba y que hace mes y medio decidió dejarlo, y un tiempo después rehizo su vida con un compañero de trabajo. Añadió que también les dijo que desde que dejó a su expareja, este le amenazaba. “Pese a lo sonriente que siempre estaba, llevaba unos días algo apagada y que tenía problemas, pues Jhul la estaba amenazando, y que no sabía como afrontarlos. Su nueva pareja la animaba, pero ella le decía que no quería seguir manteniendo una relación con él ya que estaba amenazada por el padre de su hijo al que había dejado semanas atrás”, afirmó Peregrina.



Garrido, en nombre de Jealsa, se sumó al dolor y duelo de la familia, e indicó que “como sociedad debemos unirnos en un firme rechazo a cualquier manifestación de violencia de género y trabajar de manera conjunta promoviendo la educación, la sensibilización y la prevención desde todos los ámbitos, para construir un entorno seguro y respetuoso para todas las personas”. De igual modo, indicó que "es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos siendo testigos de actos de violencia de género que arrebatan vidas, perpetuando un ciclo de sufrimiento y dolor. Como empresa comprometida con la igualdad, donde las mujeres hemos jugado siempre un papel determinante, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable en la lucha contra todas las formas de violencia y en la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su género".