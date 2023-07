Reportaje | Todo un espectáculo de las carrilanas dorneiras

Treinta y tres carrilanas tomaron ayer la salida en Jran Prix de la Festa da Dorna de Ribeira y no defraudaron a las miles de personas que se apostaron a ambas márgenes de la cuesta de A Mámoa y de la Avenida Rosalía de Castro para presenciar lo que fue un gran espectáculo, en el que no faltó de nada, pues incluso acudieron como invitados dos de las carrilanas de Esteiro y algun que otro espontáneo se autoinvitó a la fiesta colándose con su bicicleta en el circuito y, por cierto, bajó a gran velocidad. Lo más llamativo fue el transformer “Pintomis Prime” de Os pintos joden quintos, que quiso dejar huella en su 20 aniversario y antes de cruzar meta detuvo la cabeza tractora del camión y se convirtió en un robot. No pasaron desapercibidos el tractor de Os polbos do Vilar ni el dragón de Año Nuevo Chino de Os Corsarios do Barbansa.



La peña Arría o jallo compitió con una recreación del correcaminos, mientras que Si sarjo me lirio recreó el submarino que desapareció cuando exploraba el Titanic, Tabeiróns caralludos una discomóvil y Muxo Beti y Os Piratas da tasca sendas narcolanchas, siendo la última adelantada en la línea de meta por el coche de la Barbie de Parrochas papudas. También hubo salidas de vía con retiradas, como la de la carrilana de Feitos polbo que derribó las vallas de balizamiento y a punto estuvo de caer por un terraplén, y de la limusina de Os rapantes, resultando herida una pareja de Vigo -ella con un golpe en la rodilla y rascaduras en la espalda y él con rotura fibrilar en una rodilla-, y un ocupante de uno de los bólidos rascó un pie al ir frenando con él.