Reportaje | Víctor Oujo exhibe su valentía en un pregón de Ribeira muy a su estilo

Ataviado con un traje de aguas como el que llevaba hasta no hace muchos meses en que trabajaba de percebeiro con su padre y su tío, y saludando a la gente con un “boas, chavales”. Así se presentó desde el balcón del Museo Municipal de Ribeira el aguiñense Víctor Manuel Oujo, influencer de moda y que en las redes sociales se presenta como “Vimanstyle”, para leer el pregón de las Festas do Verán de la capital barbanzana, de las que destacó que son conocidas por su alegría y la multitud de cosas que hay para hacer. Y definió a Ribeira como “un paraíso no que, cando alguén novo ven, queda namorado para sempre”, destacando sus playas y gastronomía. En su alocución presumió de su tierra natal, que definió como “gran cidade” y que, pese a que ahora es asesor de imagen, “as miñas raíces están no mar” y que por eso lucía de esa guisa. Con ese atuendo recordó cuando se levantaba para ir a los percebes con las mareas, “sí, mareas, para todos os que seades de fora, non aparquedes nas ramblas que a marea sube moito e despois hai que chamar a grúa”, les recomendó.



Oujo volvió a referirse a que Ribeira siempre vivió del mar, hizo una pausa dramática y, mirando al público, dedicó un momento a recordar a los marineros que perdieron la vida, sobre todo, hace unos días en el naufragio del “Argos Georgia”, pero también a todos los que trabajan fuera y no pueden disfrutar de estas fiestas. También indicó que mucha gente no se puede hacer una idea de lo valiente que hay que ser para enfrentarse “á bravura do mar”, pero también la suya para atreverse a hacer cosas en las que no deja que nada ni nadie le pare. Pidió un “momentiño” de pausa ya que, obviamente, llevaba un outfit elegante de la marca Klout cedido por Lolita Moda para la ocasión, “non máis elegante que a roupa do mar, pero elegante igual”. También hubo momento para lso agradecimientos "á miña familia, tíos, tías, primos, ao meu avó, ao meu pai, á miña nai e máis ao meu irmán, e por último a min mesmo, por atreverme a facer cousas e ser o suficientemente valente para que nada nin ninguén me pare".



Regresó al cabo de un minuto con un traje color camel con fular, zapatos, cinturón y sombrero “a xogo”, llegando a preguntar al público si le gustaba. Entonces se refirió a los modelitos “bastante controversiais” que sube a redes sociales y que nunca sufrió acoso por parte de la gente “por vestir dunha forma diferente”, sino todo lo contrario, “pois Ribeira é unha gran familia e a xente sente orgullo vendo como os seus triunfan por facerse un oco na sociedade”. A los que le dicen que sólo habla gallego y que eso le puede cerrar puertas, les respondió que acaba de empezar y ya se ve a dónde llegó, a dar el pregón, por lo que “aínda penso que estou alucinando”. Por último, dejó su huella personal en el acto inaugural de los festejos estivales arrojando uno sombrero al público, pra concluir con la frase "Ribeira é nosa e sempre o será".

El influencer de moda dio el pistoletazo de inicio a las Festas do Verán | Chechu Río