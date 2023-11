Rescatado de unas rocas un vecino de Ribeira que cayó al mar en la zona del mirador de A Illa, en Porto do Son

Un amplio dispositivo fue movilizado a primera hora de esta mañana en un operativo de rescate de una persona, que finalmente se pudo saber que era un vecino de la parroquia ribeirense de Olveira, cuya identidad responde a las iniciales R.C.L.V., de 39 años, que había caído al mar en la zona del mirador de A Illa, en la parroquia sonense de Caamaño. Fue en torno a las nueve y cuarto de la mañana cuando en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se recibió un aviso de un tripulante de una embarcación que pasaba por esa zona y que vio a esa persona que había caído al mar en la zona de A Gralleira y que había conseguido subir de nuevo a las rocas, pero que estaba herido y necesitaba ser rescatado. Con esa información, se solicitaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061; que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira; de la Policía Local y de Protección Civil de Porto do Son; de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, junto con el compañero de Ribeira que estaba con ellos debido a que las instalaciones de la cpital barbanzana están cerradas por falta de personal; guardias rurales de una cofradía; así como del GES de Noia, de la Guardia Civil, de Salvamento Marítimo y del Servizo de Gardacostas de Galicia.

Hasta el lugar donde se encontraba la víctima llegaron los profesionales del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A Coruña y agentes municipales sonenses, que lo encontraron sentado en unas piedras y que estaba completamente mojado, con síntomas de hipotermia y herido en un brazo. Tras valorarse un posible rescate por aire con el helicóptero, los servicios de emergencias consiguieron trasladarlo en una camilla de rescate, en la que fue inmovilizado, por un primer tramo bastante agreste de rocas de unos 50 metros y luego por un camino de tierra en pendiente de unos 200 metros hasta el lugar en el que esperaba la ambulancia asistencial, en la que fue evacuado al Hospital de O Barbanza. Como no llevaba documentación encima, desde la Policía Local de Porto do Son se estuvieron realizando gestiones para conocer su filiación. En un primer momento, algunos vecinos de la zona decían que creían que lo conocían y que era de Noia, pero luego se comprobó que no era así.

Además, en las inmediaciones de ese lugar apareció un coche con las luces encendidas, abierto y con las llaves en el contacto y se apuntaba a la posibilidad de que pudiera haber llegado en él hasta ese lugar. Pero, luego se averiguó que ese vehícuo pertenecía a una empresa de con sede en Arteixo y había documentos que apuntaban a la identidad de otra persona. Posteriormente, se recibió información de que la persona que estaba siendo atendida en el área de Urxencias del Hospital do Barbanza era R.C.L.V., de 39 años y vecino de Olveira, en Ribeira. Los agentes municipales continúan realizando gestiones para tratar de averiguar la posible vinculación del vehículo hallado en las proximidades del lugar del suceso.