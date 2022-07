Rescatado con vida un joven que sufrió una indisposición cuando se bañaba en la playa de A Ladeira, en Ribeira

Un hombre de 32 años, natural de Bilbao fue rescatado esta mañana con vida tras sufrir una indisposición cuando se estaba bañando en la playa de A Ladeira, en la parroquia ribeirense de Corrubedo. Ocurrió en torno a las once y media de la mañana cuando el joven se encontraba bañándose a unos 15 metros de la orilla de dicho Arenal, cuando su padre, que lo había estado mirando desde la zona de arena y empezó a ver que no salía a flote. Fue entonces cuando empezó a gritar "Josito, Josito" y se fue corriendo hacia él, logrando sacarlo del agua junto con otros dos bañistas, que detectaron que había entrado en parada cardiorrespiratoria, no respiraba y tampoco tenía pulso, por lo que iniciaron las maniobras de reanimación.

























Igualmente, el padre dió la voz de alarma llamando al 112, desde donde se avisó a la Policía Local de Ribeira, al Grupo de Apolo e Emerxencias Municipal (GAEM) y a Urgencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico y al helicóptero con base en Santiago, ambos medicalizados. Cuando llegaron esos equipos, las personas que le prestaron una primera asistencia, practicándose la reanimación cardiopulmonar, y aunque volvió a respirar no habían logrado que recuperase plenamente la consciencia. Tras varios minutos en que los equipos médicos estuvieron auxiliando a la víctima, subieron al joven en una camilla de palas para atravesar la arena y llevarlo hasta la ambulancia, para estabilizarlo pues se encuentra en coma, y ver si posible evacuarlo al Hospital do Barbanza. De todos modos, la aeronave sigue en la zona por si hay que trasladarlo al Clínico de Santiago de Compostela. La playa de A Madeira carece de socorristas durante la semana y solo tiene este servicio de vigilancia los fines de semana.