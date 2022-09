Rescatan y trasladan al hospital a una octogenaria de Ribeira que se cayó al suelo en su vivienda y no podía levantarse

Una mujer de edad avanzada que reside en una vivienda de la Rúa Muiños, en el casco urbano de Ribeira fue rescatada y traslada al Hospital do Barbanza en una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia tras caer en el suelo de su hogar y no poder levantarse por sus propios medios. Fue en torno a las diez y cuarto de la noche del viernes cuando se recibió una alerta de ese suceso y fue entonces cuando hasta el lugar se movilizó, además del vehículo asistencial con su personal técnico, una patrulla de la Policía Local. Se trató de una octogenaria que, por razones que e desconocen, sufrió una caída cuando se encontraba en uno de los departamentos de su casa y no podía moverse. Por ese motivo, se solicitó la presencia de los referidos medios de intervención que, tras proceder a inmovilizarla, lograron levantarla y subirla a una camilla para seguidamente introducirla en la ambulancia para ser evacuada hasta el complejo asistencial situado en la parroquia ribeirense de Oleiros, para que le realizasen las pruebas pertinentes para determinar su estado de salud y proporcionarle el tratamiento que necesitaba para su recuperación.