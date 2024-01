Retoman la ampliación del parque infantil de Arrochela, en el entorno del puerto de Palmeira, tras meses parada

Después de varios meses parada la obra de ampliación del parque infantil de Arrochela, situado cerca del paseo Plácido Betanzos, frente a la zona portuaria de la parroquia ribeirense de Palmeira, que se había adjudicado a principios de enero del año pasado por un importe de 39.798 euros y un plazo de ejecución de 60 días, y que se había iniciado en marzo pasado, los vecinos de esa zona han podido comprobar como hace aproximadamente una semana y media que se retomó esa actuación para tratar de poner en condiciones uno de los recintos de juegos y ocio para niños que figura entre los más utilizados y con mayor afluencia de la capital barbanzana.

Esas obras contemplaban la demolición de la jardinera que lo circunda y parte del pavimento de adoquín de la plaza en la que se enclava esa zona de ocio para los chiquillos, y que de esa manera se gane un espacio que permita instalar nuevos elementos para complementar los existentes. En los últimos días se pudo ver a operarios extendiendo una capa de caucho continuo en las áreas de seguridad de ese recinto de juegos -se pondrá césped artificial en la superficie restante-, y algunos vecinos han advertido que se dejó en medio de los columpios un banco de madera que, a juicio de ellos, debería reubicarse en otra zona en la que no moleste y no sea un obstáculo o elemento de riesgo en medio del parque, pero señalaron que por el momento sigue inamovible tras verterse el caucho continuo en su superficie. Esos residentes señalaron que ese banco debió haberse retirado antes de poner ese pavimento "para non andar logo con remendos", puntualizaron.