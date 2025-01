Revientan puertas del campo de fútbol de Vista Alegre y roban material deportivo del CD Boiro valorado en 3.500 euros

Prácticamente diez meses después de que apareciesen destrozados los vestuarios del denominado campo viejo de fútbol de Vista Alegre, de donde los amigos de lo ajeno sustrajeron las instalaciones de fontanería y de electricidad, entre otras pertenencias de los clubes que entrenan y juegan en esas instalaciones, esas dependencias municipales boirenses han vuelto a recibir la visita de los ladrones a comienzos de esta semana. Además de los daños causados en puertas y ventanas, el gran perjudicado en esta ocasión ha sido el Club Deportivo Boiro, que valoró el botín robado en unos 3.500 euros después de haber hecho en la mañana de ayer inventario y recuento de lo que echaron en falta.



El robo tuvo lugar en la madrugada del pasado lunes cuando unos desconocidos reventaron una puerta lateral de la entrada a las instalaciones deportivas de Vista Alegre y seguidamente se dirigieron a varias de sus dependencias, en las que los cacos causaron daños en, al menos, tres puertas y en alguna ventana, en las que provocaron destrozos. Pese a haberse registrado de madrugada, no fue hasta las tres de la tarde de esa misma jornada en que se tuvo conocimiento de lo sucedido. Fue el conserje de dicho recinto el que se encontró con todo ello cuando acudió abrir ese recinto deportivo y se encontró con la rotura de puertas y del cristal de alguna ventana y comprobó que habían entrado en tres almacenes, uno de ellos se correspondió con el del CD Boiro, otro del equipo femenino de la Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro y el de la cantina. Así, pudieron comprobar los perjuicios que les causaron.



En el caso del almacén donde guarda sus pertenencias el equipo sénior CD Boiro, los ladrones dejaron todo muy revuelto y se llevaron un botín compuesto por 14 pares de botas de fútbol, balones, pesas y otro material deportivo que guardan en ese departamento. Para acceder a ese almacén, los cacos arrancaron varios barrotes metálicos que había delante de una ventana, rompieron el cristal y, de ese modo, pudieron acceder a su interior. El presidente del club, Marcos Martínez, indició que ante la inseguridad existente en esa instalación se verán obligados a buscar otro sitio en donde almacenar su material.



José Enrique Maneiro “Queiro”, presidente del club Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, indicaron que el almacén en el que les entraron a ellos es en el que el equipo femenino tiene su material deportivo y del que, tras reventar dos puertas, les robaron pesas y balones medicinales, entre otros objetos, todo ello valorado en unos 300 euros. David Otero “Chuco”, que regenta la cantina de dichas instalaciones, indicó que le robaron latas de bebidas, e incluso el azúcar y las cafeteras de goteo, entre otras cosas, y valoró todo ello en unos 300 euros. Añadió que, debido a que llueve sobre mojado y ya le robaron varias veces, siendo la última hace 10 meses, "agora estamos acostumbados a non deixar cousas de valor", y agregó que "vamos levando practicamente o do día a día" e insistió en decirle "ao que ven roubar que debe saber que non se deixan cousas de valor".