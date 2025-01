Rianxo albergará este sábado la tradicional ofrenda floral ante el busto de Castelao

El Ayuntamiento rianxeiro, al igual que otras muchas instituciones y entidades de Galicia, albergará a lo largo del 2025 "outras moi diversas propostas culturais, artísticas, educativas, etc... ao abeiro da celebración do 75 cabodano do pasamento do ilustre rianxeiro e galeguista"