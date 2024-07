Rianxo inicia hoy las Festas do Carme y Taragoña tomarán el relevo con Panorama, París de Noia y el tributo a La Oreja de Van Gogh

Una vez rematadas las Festas do Verán de Boiro, desde hoy será Rianxo la localidad que tome el relevo en cuanto a las grandes fiestas estivales en O Barbanza. En este caso serán en honor a la Virxe do Carme y arrancarán con la presentación del “Rianclown. VI Festival Cómico de Rúa en Rianxo” (20.30), que se prolongará hasta el martes 16 en A Praciña con las actuaciones de Peter Punk Pallaso, Cris Collazo, Os Jalochos y Antuán de la Cream, siendo las tres últimas a las 12.00 horas; y desde las diez y media de esta noche tendrá lugar la verbena amenizada por las orquestas Charleston Big Band y Panamá Band. Mañana habrá alboradas con Fogofatuo (10.00), misa en honor a San Cristóbal (12.00) y procesión, concierto de la Banda de Música de A Estrada en el Campo de Arriba (13.00), sesión vermú con Platinum (14.00), que por la noche se alternará en la verbena con Saudade, y a las 19.30 habrá tardeo con Karol & Abdón.



El domingo será el grupo de gaitas Río de Anxo el que se encargará de las alboradas u la Banda Percusión Diversidarte ofrecerá un concierto a la una de la tarde y Los Soprano la sesión vermú a las 14.00, para a partir de las diez y media de la noche amenizar la verbena, en la que también actuará el grupo Assia. El lunes 15 estará especialmente dedicado a los más pequeños con hinchables y fiesta de la espuma de Carmiñaland en el Campo de Abaixo, y la verbena contará con el Grupo Beatriz y un DJ con Mínimo Eventos. El día grande de las fiestas llegará el martes 16, con alboradas a cargo de Aires de Arghaso, concierto de la Banda da Escola de Música de Rianxo y sesión vermú con Fuxsión Latina. El momento álgido llegará con la procesión marítima acompañada de la citada banda y que saldrá al acabar la misa cantada por Coral Abraira de Asados (19.00). La programación acabará a partir de las diez de la noche con los conciertos de Silvaredonda y Ailá.

Festas do Verán

Después de un día de descanso, será la parroquia de Taragoña la que el día 18 tomará el relevo en la localidad con sus Festas do Verán que, tras las alboradas con Os Pequenos do Barbansa -regresarán al día siguiente- y Trécola Tradicional, incluirá pasacalles con la charanga Fanfarria Furruxa y la sesión vermú con La Buena Vida, y arrancará con uno de sus platos fuertes en la verbena con la orquesta Panorama y su “Inteligencia Artificial Tour”, además de Galilea. El viernes 19 llegará otro platos fuerte de las veladas en Taragoña con la verbena a cargo de París de Noia y su gira “Welcome to the party”, que se alternará con Origen. Durante esa jornada habrá sesión vermú con Los lunes al sol, un concierto de Silvaredonda y pasacalles con la Banda de Música de Cee.



El sábado 20 tendrá lugar un concierto nocturno a cargo de Son de Rosas, que es un tributo a La Oreja de Van Gogh, mientras que la verbena será amenizada por Saudade y Euphoria Disco Show. Ese día también habrá alboradas con Buxaina, sesión vermú con Terapia de grupo, hinchables con Infantilandia y fiesta de la espuma, comida popular con Lito Mambis, pasabares con la charanga Era Visto y concierto de Tremenda Sudada. El último día actuarán Eureka en la verbena y José Manuel Follarín en al sesión vermú, además de alboradas con Arume, concierto de la Banda de Música de Rianxo, misa solemne con procesión y la actuación de Paco Nogueiras.