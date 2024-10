Ribeira adjudica por 100.671 euros, con una baja del 2,87%, el suministro e instalación de dos aseos públicos ecoeficientes

A mediados de agosto pasado, el Ayuntamiento ribeirense volvió a sacar a contratación, esa vez por 103.600 euros, el suministro, entrega, instalación y mantenimiento -soporte y actualización de software- de dos aseos autolavables y ecoeficientes que, previsiblemente se instalarán en la Rúa Estatuto, a la altura del parque infantil de Abesadas, y en la Praza dos Mariñeiros, junto la Casa do Mar de Santa Uxía, después de que la primera convocatoria que salió a licitación por una cantidad ligeramente inferior, quedase desierta al no presentare oferta alguna. Esa segunda ocasión, el contrato despertó el interés de tres empresas, una de las cuales quedó excluida “por variar sustancialmente, su oferta económica, el modelo establecido en el correspondiente anexo”.



Las ofertas económicas de las dos empresas que quedaron finalmente para tomar una decisión sobre la adjudicación de dicho contrato superaron ligeramente los 100.000 euros, que fue el importe de la primera licitación. Una vez que se puntuaron sus referencias técnicas y sus ofertas económicas, se otorgó a Proyectos e Instalación de Material Urbano SAU, que obtuvo una valoración de 99,5 puntos, con una propuesta económica de 100.671 euros (-2,83%), frente a la otra aspirante, que ofertó 102.188 euros (-1,36%) y logró 91,87 puntos.



Este contrato, una vez sea firmado con la adjudicataria, incluirá transporte, acceso al lugar, desembalaje, montaje, acometida, limpieza y conexiones eléctricas y de desagües, así como la obra civil necesaria para su instalación. Además, contemplará el mantenimiento sin coste adicional de las cabinas durante, al menos, un año. La cabina de aseo será antivandálica, con materiales impermeables, no absorbentes, residentes al desgaste, sólidos e inalterables por agentes externos; de construcción monobloque y planta cuadrada o rectangular, con cubierta plana formada por prisma sobreelevado y una pequeña zona técnica en la parte trasera, para el mantenimiento de instalaciones eléctricas, fontanería y automatismos.



Cada aseo será apto para uso mixto y por personas discapacitadas. Para facilitar el acceso y maniobralidad dentro tendrá un radio de giro mínimo de 1,80 metros. La cabina debe contar con un sistema de funcionamiento automático que permita la limpieza del asiento, inodoro y suelo de cabina. La puerta será blindada, de acero inoxidable liso, con aislamiento térmico y acústico y cerradura con electroimán para la noche con horario programable, y su apertura podrá realizarse con pulsador y desde el exterior, además de con telemando a disposición del personal municipal.