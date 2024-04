Ribeira albergará en el segundo semestre del año la VII Mostra Internacional de Cinema Documental "Mares da Fin do Mundo"

El presidente de la asociación cultural Mares da Fin do Mundo, Marcos Gallego, presentó esta mañana el acuerdo firmado para que Ribeira albergue este año la séptima edición de la Mostra Internacional de Cinema Documental "Mares da Fin do Mundo", que había empezado a celebrarse en 2018 en Carnota, donde se mantuvo dos años, y que durante los últimos cuatro se desarrolló en Outes, y precisó que este último traslado de dicho evento cultural responde a la "búsqueda do impacto poboacional". Acompañado por el mandatario de la capital barbanzana, Luis Pérez, y Anxo Núñez y Francisco Suárez-Puerta, tenientes de alcalde de Outes y Ribeira, respectivamente, y el concejal de Mar ribeirense, Fernando Abraldes, Marcos Gallego, que también es el director de la muestra, destacó que esta muestra está asentada en el circuito gallego y cuenta con identidad propia y diferencial que la hace "única". También refirió que en Outes experimentó un crecimiento cualitativo y cuantitativo respecto a las actividades desarrolladas, asistencia de público y vinculación e implicación en el tejido social de la localidad, y destacó la proyección de películas de todos los continentes, a excepción del australiano. Gallego también señaló como una de las razones para que sea Ribeira el centro neurálgico de esta muestra cinematográfica su relación actual e histórica con la pesca y el medio ambiente marino, manteniendo la identidad territorial en la costa de la provincia coruñesa y tendiendo un puente entre las rías de Muros-Noia y de Arousa.



El alcalde de Ribeira subrayó el interés que para la capital barbanzana supone la celebración de un evento cultural "de calidade contrastada e asentado no panorama audiovisual galego", y que permitirá construir sinergias positivas entre el arte, la cultura y el sector pesquero de la localidad, además de que supone una apuesta estratégica en el ámbito cultural contar con una programación de actividades que podrían atraer audiencias e incidir en la formación de nuevos públicos. El regidor local informó que las películas documentales se proyectarán en versión original con subtítulos en gallego. Aunque por el momento no hay fechas para la celebración de este evento, que previsiblemente se celebrará en el futuro auditorio, el hecho de que el propio Marcos Gallego indicase que será en el segundo semestre del año, y que Luis Pérez señalase que "farase nun momento do ano de baixa actividade, sen a presenza de turistas e para atraer visitantes en época baixa", todo apunta a que, al menos, habrá que aguardar a la segunda quincena de septiembre o incluso después para su celebración. Por su parte, Anxo Núñez destacó de esta muestra que ha puesto el foco en el cuidado sostenible de los mares gallegos y que pese a que "agora colle vela e navega nesta nova vida que inicia en Ribeira", en Outes buscarán actividades para desarrollar paralelamente a este evento.