Ribeira albergará medio centenar de actividades a lo largo de esta Navidad

Entre las actividades fijas y habituales dentro de la programación del Nadal Cultural de Ribeira regresarán el Nadal Pelegrín, con hinchables y talleres infantiles de globoflexia y adornos navideños (17.00); la visita del cartero real, que entregará a los niños chucherías y rifas para el sorteo de tres regalos que los Reyes Magos harán el 5 de enero, y sesión disco (19.30). Así estará en Palmeira (pabellón Alcalde Torres Colomer, día 21 de diciembre), Corrubedo (centro social, 23 de diciembre), Castiñeiras (casa de cultura, 26 de diciembre), Artes (pabellón, 27 de diciembre), Aguiño (pabellón del colegio, 28 de diciembre), Oleiros (centro social, 30 de diciembre), Olveira (pabellón de Sirves, 2 de enero) y Carreira (casa de cultura, 3 de enero).

El tren turístico Expreso de Oriente saldrá los días 24 y 31 de la estación de autobuses y el 28 de diciembre y 4 de enero de la Praza do Concello, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00, reservándose los primeros viajes de cada jornada para los niños neurodivergentes. La visita del 5 de enero de Melchor, Gaspar y Baltasar con el Bus Real por las parroquias parará en Rúa das Delicias de Corrubedo (10.00), casa de cultura de Olveira (10.45), centro social de Oleiros (11.30), Hospital do Barbanza (12.45), Centro Recreativo de Artes (12.45), los puerto de Palmeira (13.30) y Castiñeiras (16.00), el aula de música de Aguiño (16.45) y la capilla de A Guía ((17.30). Una vez concluya ese desfile, Sus Majestades de Oriente llegarán al puerto de Ribeira en torno a las seis de la tarde para salir montados en sus carrozas en Cabalgata desde la Rúa Canarias, para dirigirse por un recorrido que se ha acortado, y esta vez no llegará a la zona de As Carolinas, pero si lo hará por el barrio de Abesadas, para rematar en la Praza de España -habrá belén viviente desde las 18.00 horas- con discurso y recepción por parte de los Reyes Magos a todos los niños. En este sentido, también se precisó que a los chiquillos neurodivergentes se les facilitatá esa recepción.