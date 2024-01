Ribeira almacena los últimos sacos con pellets plásticos tras enviar a Sogama como residuos sólidos los primeros 52

El Ayuntamiento de Ribeira gestionó como "lixo mariño" los primeros 52 sacos enteros con pellets plásticos y los cientos de miles de esos microplásticos que aparecieron diseminados por el litoral entre la playa de Espiñeirido y el faro de Corrubedo, que fueron retirados entre los días 13 y 14 de diciembre, así como hizo con otros residuos que se retiraron del litoral. Así lo indicó ayer la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, quien precisó que tuvieron la precaución de no echarlos en los contenedores amarillos "porque non é un envase plástico". Una vez que se juntaron todos, fueron llevados a la nave de la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza y recogida de basura, Urbaser, que lo trató como cualquier otro tipo de residuos sólidos urbanos que van en el contenedor verde y se mandaron a la planta de Sogama para su tratamiento, ante la falta de información sobre como se debían de gestionar y tratar esa gran cantidad de microplásticos.

En la actualidad, debido a que desde entonces ya se recogieron otros 36 sacos "e non é unha cousa puntual, por suposto, estamos a gardalos", precisó la edila, quedando almacenados en la nave municipal de limpieza a la espera de que se reciban indicaciones al respecto, además de por tratarse de un asunto que está judicializado. Por su parte, el alcalde, Luis Pérez, precisó que se está llevando a cabo ese protocolo de actuación, "básicamente, porque non sabemos que se vai facer con ese material. Hai empresas que están empezando a colaborar cos concellos e temos tempo para decidir o que se vai facer con él". En la jornada de hoy no se localizaron más sacos, aunque en torno a las cinco de la tarde se recibió en el 112 un aviso de un particular de la localización de un saco con pellets plásticos en la playa de A Ladeira, en el entorno de donde se sitúa la caseta de socorristas, pero no había nada más que unos trozos parcialmente enterrados de un recipiente de esa características.

Desde el Ayuntamiento ribeirense indicaron que si alguien ve pellets plásticos o sacos en alguna playa que informe de ello llamando al teléfono 689 781 863 del GAEM o bien envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico medioambiente@ribeira.gal. Entre la tarde del martes y la jornada de ayer fueron varios voluntarios los que acudieron a playas como la aguiñense de A Muiralla a recoger esos microplásticos, como fue un grupo de una decena de nadadores, y a la playa de A Ladeira, en Corrubedo, donde se juntaron cuatro amigos procedentes de Basoñas para sacar esos residuos de la arena. el GAEM sigue monitorizando con un dron el litoral para detectar la llegada de más sacos a la costa ribeirense, pero también está recorriendo los arenales con la misma finalidad y aciude a los avisos que se producen sobre avistamientos de esos recipientes con microplásticos.

Un pequeño grupo de voluntarios acudió ayer por la tarde a recoger pellets plásticos a la playa de A Ladeira, en Corrubedo I Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira, que está coordinando las brigadas de limpieza con asociaciones y entidades involucradas, convocó para este sábado, día 13 de enero, con la colaboración de la organización ecologista Greenpeace, una jornada de limpieza de pellets plásticos que están llegando al litoral del municipio, así como de otras localidades gallegas, que estará coordinada por el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y profesionales ambientales, y que se desarrollará de diez de la mañana a la una y media de la tarde, para aprovechar la bajamar. Los concejales de Medio Ambiente y de Mar, Antía Alberte y Fernando Abraldes, respectivamente, inciden en la importancia de acudir en grupos o colectivos organizados para evitar daños mayores en la flora y fauna, pues precisan que existen zonas de alto valor ambiental que precisan de un cuidado especial. Por ello, agregaron que en la limpieza organizada desde el ámbito municipal se darán instrucciones sobre cómo se debe realizar la recogida y limpieza de la basura marina y, particularmente, de los pellets de plástico que están llegando a los arenales y zonas rocosas. En este sentido, desde el Ayuntamiento precisaron que la gente que baje a las playas no lo haga de manera descoordinada "e non sexa peor esa axuda que o propio mal que estamso padecendo", dijo el alcalde.

Además, Luis Pérez sostiene que esta limpieza y eliminación de este tipo de "vertidos contaminantes" no es competencia de los ayuntamientos, pero insistió en que desde el Gobierno local "non podemos mirar para outro lado mentres millóns de boliñas de plástico chegan á costa ribeirense" y agregó que "poñémonos ao fronte sendo a primeira Administración en actuar para atallar esta crise ambiental". Pese a ello, Pérez Barral indicó que sigue tendiendo la ano para coordinar efectivos y reclamó que se pongan a disposición recursos y personal para hacer estas limpezas, así como transparencia y comunicación sobre los pasos que va a dar la Xunta de Galicia, "xa que até o momento non houbo ningún tipo de comunicación. Non pode ser que esteamos ante unha crise ambiental e a Xunta se negue a falar cos concellos ou deixe as limpezas en man do voluntariado", subrayó.

Pérz Barral también refirió que se pusieron en contacto con el abogado de la aseguradora dle barco que perdió la carga de seis contenedores, entre los que se encontraba el de los sacos con pellets plásticos y señaló que desde el primer momento les dijo que se iba a hacer cargo de todos los gastos de la limpieza. En este sentido, manifestó que "estamos calculando todos os cuestes da nosa brigada municipal de limpeza, os operarios que están dedicados exclusivamente a esta tarefa e por parte da empresa de limpeeza se está facendo unha avaliación dos cuestes porque mandouse a persoal da mesma a barrer literalmente as praias. Xa teño concertada unha chamada con ese letrado para poñer en marcha o mecanismo para poñer a traballar xente nas praias" También recordó que, tal y como ya informó este periódico, se convocó para este viernes de manera extraordinaria al Sonsello Sectorial de Pesca para informar con transparencia al sector del mar de la situación y hacer una evaluación de la misma.