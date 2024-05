El pleno municipal de Ribeira aprobó reclamarle a la Xunta médicos suficientes para una atención digna en su centro de salud

El pleno de la corporación municipal de Ribeira aprobó, con once votos favorables de los 11 miembros del Gobierno local y la abstención de los 10 concejales del PP, una propuesta conjunta presentada por los grupos del BNG, PBBI y PSOE para que la Xunta de Galicia dote de personal médico suficiente al centro de salud de la ciudad, a través de traslados, OPE o contratos, para adecuarlo a las necesidades para atender de manera adecuada y digna a la población. “Ante a falta de profesionais médicos que ven padecendo durante anos, derivado da deterioración das súas condicións laborais, de axendas interminables e xornadas infinitas, padecemos un defecto crónico na Atención Primaria de Ribeira, tanto no caso do ambulatorio urbano como nos consultorios periféricos das parroquias, de modo que as citas veñen demorándose progresivamente ata límites máis aló do aceptable”, declaró el edil de Sanidade, Juan Luis Furones.



Este último indicó que en España hay un total de 172.157 médicos en el Sistema Nacional de Salud, de los que en Galicia trabajan 9.785, de los que 2.231 están en Atención Primaria, según la estadística del Ministerio de Sanidad. Por ello, el edil del PBBI manifestó que no sabía de donde salía el dato que minutos antes ofreció la portavoz del PP, Mariola Sampedro, de que la Sanidad gallega era única en el mundo gracias al factor humano que lo sostiene, con más de 43.200 personas, y que afirmase que "nunca o Sergas tivo tantos profesionais coma hoxe". La concejala popular había reconocido previamente la falta de facultativos, precisando que negar ese problema "sería renunciar a ver a realidade" y que no es algo que afecte únicamente a Corrubedo, Ribeira, Santiago o Galicia, sino que es una carencia existente en el conjunto de toda España, por lo que achacó lo que está sucediendo a decisiones adoptadas por el Gobierno estatal.

Sampedro salió en defensa de la Consellería de Sanidade al indicar que está trabajando para poder paliar esa problemática y que, por eso, ofertó el 100% de las plazas que pone a disposición el Ministerio de Sanidad, y que "non se pode negar que esas prazas seguen a ser poucas", òr loque desde el PP u la Xunta de Galicia se lleva mucho tiempo demandándole al referido ministerio que acredite más plazas para las especialidades en las que hay más carencia de personal y que flexibilice los requisitos de acreditación de unidades docentes. "O PP conseguiu no Congreso dos Deputados que se aprobasen estas e outras medidas para facer fronte á escaseza de persoal na Atención Primaria, lástima que o representante do BNG na Comisión de Sanidade estivera ausente", dijo la concejala popular.

Trabajo por hacer

La portavoz del PP ribeirense agregó que "o Goberno galego non está de brazos cruzados ou parado ante esta situación, agardando que outros que teñen esa potestade fagan o traballo que lles corresponde senón que tamén fai o posible por actuar dentro do seu ámbito competencial", aunque también refirió que el nuevo conselleiro de Sanidade ya dijo que queda mucho trabajo por hacer y que hay que optimizar los recursos y trabajar con diálogo con los representantes de lso profesionales de la salud. De todas maneras, le pidió a algún miembro del Ejecutivo ribeirense que "fale o seu goberno en Madrid para que facilite as cousas e se podan sacar máis prazas, e en Galicia van a atopar un goberno coa man tendida, como o fai esta oposición para poder facer fronte a eses deberes en materia sanitaria que ten este Executivo local". De todas maneras, concluyó manifestando que "moito do que se propón nesta moción xa se está facendo".

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, manifestó que un centro de salud sin médicos "non vale de nada", y que una política sanitaria basada en el ladrillo "non serve". E segundo teniente de alcalde hizo referencia a la noticia publicada por este periódico en relación a que el Sergas no va a ampliar el centro de salud hacia algunos departamentos de la Casa do Mar, haciendo referencia a la justificación de que tienen otras prioridades, que el miembro del partido del puño y la rosa espera que esa sea la de contratar médicos, "xa que dous médicos -situación que se registró el lunes de la semana pasada- para atender á poboación de Ribeira calquera é consciente de que non é suficiente", precisando que eso no es una cuestión de ideologías o de partidos políticos, sino que "é unha cuestión humana".

Por su parte, Genoveva Betanzos, representante del BNG que intervino en este punto, centró su alocución en las precarias situaciones laborales a las que están sometidos los profesionales sanitarios, sin que desde la Consellería de Sanidade, gestionada por el Partido Popular se esté haciendo algo al respecto. “Cando estaba o PP no goberno municipal xustificaba que non se posicionaba coa veciñanza de Palmeira e de Corrubedo porque non buscaba rendemiento político; agora que está na oposición, ¿vai a defender á veciñanza de Ribeira?”, preguntó la edila frentista.

Castigo a la población

El alcalde, Luis Pérez, cerró el debate expresando su sorpresa de que la portavoz del PP local dijese que lo que está pasando con los médicos "é un problema de Estado", cuando la Atención Primaria, en particular, y la Sanidad en general, están transferidas a la Xunta de Galicia. También dijo que el hecho de que las urnas hayan revalidado la mayoría del PP "non quere dicir que vostedes podan facer o que lles de a gana, castigar á poboación sen ter médicos, nin defender aos ribeirenses para que podan ter un centro de saúde con médicos e sanitarios suficientes para non ter que agardar máis de dúas semanas para acudir ao médico de cabeceira". Le reprochó a los popualres que "vostedes non están a carón da veciñanza cando máis o precisa", y agregó que lo que se pide no es que tengan privilegios, sino médicos cuando es necesario, "cubrindo o cadro de traballadores do ambulatorio, como pediron no seu día os veciños de Corrubedo e Palmeira".

Suárez-Puerta Colomer sostuvo que la capital barbanzana precisa de manera urgente de un refuerzo de profesionales para `prestar un servicio acorde con lo que es la ciudad y que atiendan a los pacientes "e non ter que derivalos ou entrar sistemáticamente por Urxencias". A su juicio, la dotación de facultativos "non é unha prioridade para a Xunta"., y que se dicen muchos eslóganes como "Amar Ribeira", "Querer Ribeira" o "Ribeira no corazón", pero que si se tiene un problema en el corazón "non hai que ten atenda", por loque pidió que se cambien esos lemas y que contraten a más médicos. "Os profesionais están traballando por encima das súas posibilidades e obrigas, facendo máis turnos dos que deberían. O que se está solicitando non é algo que se poda discutir. Son cousas de humanidade", puntualizó el concejal socialista.



Además de lo indicado anteriormente, con el apoyo a esa moción se acordó insta a la Xunta a declarar el centro de salud de Ribeira como puesto de difícil cobertura con la aplicación de los baremos de puntuación en función del tiempo trabajado que eso reporta, a adecuar la jornada laboral y las agendas de los facultativos a las recomendaciones de las organizaciones médicas, con tiempo suficiente para la atención a los pacientes de forma adecuada a sus necesidades y no cubrir de números vacíos de contenido, y que se estudie aplicar incentivos para la consecución del personal necesario para mantener el servicio asistencial.