Ribeira aumentó un 11% el uso del transporte público en viajes internos de enero a octubre respecto al mismo periodo de 2023

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira acordaron extender hasta el año 2028 las bonificaciones en los viajes de autobús realizadas dentro del municipio, según se establece en la prórroga del convenio firmada esta mañana, y que da continuidad a la mejora de las tarifas que se activó en 2021 y que, de este modo, amplía así su vigencia durante cuatro años más. Así, en cuanto a las ventajas económicas, para los usuarios que empleen la Tarxeta de Mobilidade de Galicia, ya sea la general o la de Xente Nova, se mantendrá un descuento directo de 50 céntimos en el precio de los billetes de los viajes que tengan origen y destino en la capital barbanzana, así como bonificaciones sociales adicionales dirigidas a vecinos del municipio que pertenezcan a determinados colectivos.

Los ribeirenses beneficiarios de esas bonificaciones adicionales seguirán contando con una rebaja que va desde los 15 céntimos aplicable a los pensionistas o 25 céntimos al colectivo de estudiantes hasta una bonificación que asume el 100% del precio del billete para las personas en situación de riesgo o emergencia social de la localidad. Además de estas mejoras en las tarifas activadas mediante el referido convenio de colaboración con la Administración local ribeirense, los usuarios de esas líneas de autobuses se beneficiarán de los descuentos y bonificaciones que se aplican con carácter general en el transporte público interurbano con el pago da las tarjetas de movilidad de Galicia, como la rebaja directa del 10% en el precio de los billetes que se paga con esa tarjeta, el descuento adicional del 50% que la Xunta aplica desde septiembre de 2022 o la gratuidad tanto para los menores de 21 años a través de la tarjeta Xente Nova como para los mayores de 65 anos que se activó a comienzos de este año.

Desde el Ejecutivo autonómico indicaron que el conjunto de las medidas de fomento de uso del transporte público de la Xunta impulsó un crecimiento de la demanda en los viajes internos en Ribeira de un 11% con respecto al año pasado, con casi 280.000 viajeros hasta octubre, frente a los 250.000 del mismo periodo de 2023. "Nos primeiros dez meses do ano, o 69% dos viaxeiros dentro do termo municipal de Ribeira beneficiáronse dos descontos nas tarifas por pagar coas Tarxetas de Mobilidade de Galicia, fronte ao 64% do mesmo período do ano anterior", señalaron desde la Consellería de Presidencia, que agregó que en Ribeira "máis de 900 maiores de 65 anos e preto de 1.700 menores de 21 anos poden viaxar gratis por toda a comunidade grazas á Tarifa +65 e á tarxeta Xente Nova".