Ribeira descarta el solar situado enfrente de la guardería para construir el nuevo centro de salud

La propuesta del alcalde ribeirense para iniciar el expediente de compraventa de los terrenos necesarios, en un solar de 2.174 metros cuadrados en Cubeliños para construir un centro de salud decayó sin necesidad de votarla, tras prosperar la enmienda de sustitución del BNG. La formación nacionalista planteó que la Mesa de Mobilidade y el departamento de Urbanismo busquen terrenos necesarios, céntricos, accesibles y consensuados con las entidades sociales y vecinales de Ribeira. El portavoz frentista, Luis Pérez, indicó que “polas presas electoralistas non escollamos un lugar que non é axeitado para as persoas con mobilidade reducida”.



Manuel Ruiz dedicó la primera de sus intervenciones a desglosar las alternativas barajadas y que cumplieran con la premisa de contar con 3.700 metros cuadrados edificables. Planteó ampliar el actual, su unificación con el auditorio o construirlo en su entorno, pero el Sergas lo descartó, como insistió la portavoz del PP, Mariola Sampedro, mostrando la publicación al respecto del 18 de enero de 2022 en Diario de Arousa. El alcalde refirió el terreno de los rederos, pero se descartó al ser triangular y no reunir la superficie necesaria, y que en suelo rústico se miró en el entorno de la comisaría, pero se precisaban 10.000 metros cuadrados, ya que la edificabilidad es del 20%, y no había una finca que reuniera ese terreno, y en la parte posterior de Rúa Perú, pero no tiene acceso.



Ruiz Rivas añadió que los tres lugares que cumplían los requisitos están en manos privadas. Uno, incluso con más de 3.000 metros cuadrados, está en la Praza de España y es de uso residencial -bajo, cinco plantas y ático-, “o que facía inviable a súa compra polo Concello”, dijo. Sobre esta opción, el portavoz del PSOE -que planteó 8 ubicaciones, propuso en su día llegar a un acuerdo con los dueños para que las plantas baja y primera fueran para el centro de salud y el resto de la edificación pudiera ser residencial, pero el Sergas quiere que “sexa independente de calquera outra servidume”, puntualizó el mandatario. Otra opción, que tiene más ventajas, está en la Avenida da Constitución, pero no fue posible adquirirlo al no ser suficiente la oferta que se le hizo a sus dueños de 1,2 millones. La única opción que les quedó fue el citado solar en Cubeliños propiedad de la Sareb -con una zona verde de 3.000 metros cuadrados cedida al Concello-, que inicialmente pedía 900.000 euros, pretensiones que bajo a 600.000 euros más IVA, por debajo de la valoración que hizo el arquitecto municipal de 806.063 euros.



El alcalde indicó que todos coinciden en que no es el mejor sitio, pero que actualmente es el único posible. Dijo que tiene sus problemas, pero que a partir de ahora y hasta la construcción del centro de salud tienen tres años para solucionarlos, como que haya transporte público apropiado hacia esa zona. Ante las críticas recibidas por la falta de espacio para aparcar, Ruiz indicó que se va a abrir una calle junto un edificio abandonado, los parkings disuasorios están a unos 100 metros y que el Concello está en disposición de comprar una parcela en el inicio del paseo del Río Pedrín, con 2.000 metros cuadrados para estacionar, y que está cerca.



Pérez Barral le espetó a Ruiz durante su intervención en este punto del pleno que “eu xa sei que vostede está esgotado e cansado de gobernar” y que, si no quiere buscar alternativas o consenso necesarios para aprobar propuestas en positivo para Ribeira, puede hace una cosa: “dimita, marche e déixenos a outros gobernar”. El alcalde le replicó que “se algo ve a xente é que o seu alcalde é hiperactivo. Vostede pode velo parado, pero conseguín cousas para Ribeira”.