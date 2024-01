Ribeira encarga sus propios análisis de los pellets plásticos que llegaron desde el 13 de diciembre a sus playas

El Ayuntamiento ribeirense encargará sus propios análisis de las muestras recogidas de pellets plásticos que el pasado 13 de diciembre empezaron a llegar al litoral de la capital barbanzana, concretamente en el tramo comprendido entre las rocas del faro de Corrubedo y la playa de Espiñeirido, y que siguen apareciendo en sus playas. Fuentes del Ejecutivo local indicaron que, independientemente de lo que hayan determinado otras pruebas realizadas por diferentes entidades, en el Gobierno local consideran necesario conocer de primera mano el verdadero alcance de esta catástrofe ambiental, “da que aínda se descoñece o seu alcance real, pois non sabemos as repercusión que poden ter no medio ambiente e nos recursos mariños”.



De hecho, la preocupación persiste, no en vano siguen llegando dispersos miles de esos microplásticos a los arenales de la capital barbanzana siguen, pero también sacos enteros, como el que se encontró el domingo en la playa de O Vilar, y otros dos encontrados en la de Balieiros, acudiendo en la mañana de ayer los efectivos de Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) a recogerlos -ya retiró un total de 68- para llevarlos a la nave de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio municipal de limpieza y recogida de basura, y que se encargue de su gestión.



Uno de los objetivos de dicha analítica es dar a conocer sus resultados, junto con otra información detalladas sobre la situación, a los miembros del Consello Sectorial de Pesca en una reunión convocada para este viernes, 12 de enero, en el auditorio municipal, donde se celebran temporalmente los plenos de la corporación al encontrarse el consistorio en obras. A la cita de este órgano, que preside el alcalde, Luis Pérez Barral, y de la que es vicepresidente Manuel Lampón Suárez, serán convocados también los tres patrones mayores, representantes de la Cooperativa do Mar, de las asociaciones de armadores del palangre y del arrastre, la asociación del cerco, la asociación de compradores de pescado, la asociación de empresarios, todos ellos de Ribeira, pero también de UGT y CCOO, el gerente de la lonja y los portavoces del PP, BNG, PSOE y PBBI, que a la vez es el concejal de Mar, Fernando Abraldes. El Concello también está trabajando en la coordinación de los grupos de voluntarios que se prevé que acudirán el próximo sábado y domingo a recoger pellets.



Después de que el domingo fueran alrededor de 400 voluntarios los que acudieron a realizar la minuciosa tarea de recoger esos microplásticos en tres playas, en la jornada de ayer acudieron dos cuadrillas de la empresa pública Tragsa para continuar esa labor en O Vilar, centrándose en la desembocadura de la laguna de Vixán, en donde hicieron uso de varios aspiradores de hojas de jardín que, en las pruebas realizadas este fin de semana, se comprobó que, haciendo un uso adecuado de los mismos, son efectivos para la retirada de los pellets, que suponen el 90% de los residuos que recogen, con poca arena, que luego es devuelta a su espacio. Y acudieron a limpiar operarios de la empresa Ardentia, contratada por la armadora del mercante “Tocanao” que ocasionó el vertido con la pérdida del contenedor en el que eran transportados.