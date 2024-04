Ribeira impondrá sanciones de 55.000 euros a las dos empresas a las que rescindió contratos por largas demoras en obras

El Ayuntamiento ribeirense acordó iniciar con sanciones por un montante económico que ronda los 55.000 euros, que revertirán en las arcas municipales, el proceso de imposición de penalidades a Ogmios Proyecto SL y a Abootec Promociones y Gestiones Inmobiliarias SL, a las que, debido a las prolongadas parálisis en las obras, les rescindió el contrato por el que resultaron adjudicatarias de la mejora y ampliación de la Casa Gran Sol para su conversión en la nueva biblioteca municipal y de la habilitación de un galpón como zona de espera de la parada central de autobuses en el Malecón. Además, el alcalde indicó que se acordó la prohibición para esas dos empresas de contratarle cualquier tipo de obra pública en los próximos tres años “evitando que os ribeirenses teñamos que sufrir demoras na contratación de infraestruturas básicas, como o é o caso do transporte público”. Luis Pérez indicó que eso sólo es el comienzo, pues anunció que van a estudiar vías legales para reclamarles una indemnización “por danos e prexuizos que padecemos todos os ribeirenses pola demora inxustificada na realización desas actuacións”.



“A pesar dos diversos requerimentos que se lle fixeron á empresa Ogmios por parte do Concello durante o segundo semestre do 2023, a construtora non iniciou a obra”, declaró Pérez Barral, que detalló que, después de varios requerimientos verbales y transcurridos varios "meses prudenciais", se procedió a la apertura del citado expediente en diciembre pasado. El alcalde dijo que durante ese tiempo no hubo reacción alguna por parte de la constructora, pues ni tan siquiera presentó alegaciones en el trámite de audiencia, y que lo único que dijo fue que iba a empezar las obras sin que se detectase señal alguna de ello, pero tampoco sabe el Ayuntamiento la razón por la que no lo hizo, e terán que ser eles os que expliquen por que non empezaron. Están fce ndo outras obras en Ribeira e non esá a ter retraso algún". “Resolvemos o contrato que lle fora adxudicado por 1.239.660 euros, e agora procederemos a licitar esa infraestrutura novamente, pois esta actuación é unha prioridade para este Goberno para dispoñer dunha biblioteca de primeiro nivel”, subrayó el primer edil.



En relación al contrato para la creación de una zona de espera, con cafetería, aseos y taquilla para la venta de billetes, en un galpón cedido por Portos de Galicia para la parada central de autobuses de Ribeira, que finalmente fue valorada en 68.094 euros, tras la introducción y aprobación de un modificado por obras a mayores por importe de 29.623 euros, que no estaban contempladas inicialmente en el proyecto redactado y aprobado pr 38.471 euros. Luis Pérez recordó que la obra empezó en 2021, pero precisó que en todo este tiempo no había avanzado. Como en el caso del contrato de la biblioteca, también le hicieron varios requerimientos a la empresa, sin haber obtenido respuesta sobre la paralización, aunque le alcalde dijo que se pudo deber a razones derivadas de un problema económico. Pérez Barral añadió que los usuarios del transporte público no deben sufrir las inclemencias de la meteorología adversa, ni tampoco de no disponer de aseos o de atención presencial, y que eso es algo que se quiere solventar de manera inmediata, por lo que a partir de las próxima semana será la brigada municipal de obras proceda con su remate.