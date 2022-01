Ribeira impulsa la declaración de Manuel Ayaso como hijo predilecto

Ribeira empieza a saldar algunas deudas pendientes con el pintor aguiñense Manuel Ayaso Dios, que con el inicio del nuevo año cumplió 88 años. Hace unos meses, coincidiendo con la clausura de la exposición de grabados “Reflexos da Costa da Morte” en el centro cultural Lustres Rivas, en la que estuvo arropado por numeroso público, que completó el aforo, así como los versos de homenaje de varios escritores el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, indicaba que había dos actuaciones que debían afrontar para ensalzar la figura de este artista reconocido internacionalmente, y que eran habilitar una sala permanente para exhibir su obra y la concesión de la Medalla Castelao o la Medalla de Galicia. Mientras se van realizando las gestiones oportunas para la consecución de esos retos, la corporación municipal ribeirense acometerá a aprobación de la declaración de Manuel Ayaso como hijo predilecto del Ayuntamiento de Ribeira.





Será en una sesión extraordinaria programada para el próximo lunes, día 10 de enero, a partir de las ocho de la tarde, en la que debido a la evolución negativa de la pandemia derivada del coronavirus se regresará a la modalidad telemática, con la única presencia física en el salón noble del alcalde y de los portavoces de los grupos con representación municipal. Por el momento, se desconoce si se van a adoptar otros acuerdos en relación al pintor que en plena postguerra, cuando tenía 13 años, se marchó a Estados Unidos, donde conoció a su padre -se había marchado cuando él aún tenía pocos meses- e inició los estudios que marcaron su actividad artística y en donde vivió casi toda su vida, pero sin olvidarse de su tierra natal, como lo evidencia en su obra, en la que recoge sus añoranzas y vivencias de la infancia en la parroquia de Aguiño, que son su fuente de inspiración y de donde se ha convertido en su fiel embajador.





En su Aguiño que lo vio nacer y dar sus primeros pasos le tributaron en enero de 2020 un caluroso homenaje durante la Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño, impulsada por la asociación que lleva el nombre del cura fundador de la parroquia y de la que Manuel Ayaso es socio de honor y al que le otorgó el título de Aguiñense de las Artes. En aquella ocasión, se estrenó un trabajo documental titulado “Manuel Ayaso, historia dun artista”, con entrevistas e imágenes de la obra del pintor, que fue realizado por el director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez Santamaría, con la colaboración de la asociación Barbantia, el Concello de Ribeira y otras entidades. Fue un nuevo reconocimiento para Ayaso Dios, que quedó reflejado en un abarrotado salón de actos.





Como han dicho muchas veces los conocedores de la obra de Ayaso Dios, en sus cuadros se puede encontrar a Goya, Picasso, El Bosco y los dibujos de Leonardo da Vinci, y que en su trayectoria artística pasó por el influjo del cubismo, por la pintura mexicana de los muralistas y con lo que el propio pintor consideró “expresionismo simbólico”. Y de su particular e inconfundible temática afirman que no faltan los recuerdos de Aguiño, la fuerte presencia de lo religioso, de las tragedias de la Costa da Morte, las leyendas y supersticiones gallegas y las influencias literarias de Rosalía de Castro, Ramón María del Valle-Inclán, Gabriel García Márquez y Franz Kafka. De la visión que tiene Ayaso sobre la obra del escritor alemán se montó hace unos meses en el Museo de Artes do Gravado una exposición.