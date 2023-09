Ribeira ya luce un banco elaborado con plásticos 100% reciclados procedentes de residuos marinos

Mares Circulares, el proyecto más ambicioso de Coca Cola para la limpieza de costas y fondos marinos, la sensibilización de la ciudadanía y el desarrollo de la economía circular en España y Portugal, cuenta desde este mediodía en la Praza Xoán Fernández de Ribeira -en las inmediaciones de la rotonda de As Carolinas y el inicio del paseo marítimo de Coroso- con uno de sus 19 bancos fabricados de forma artesanal con plástico 100% reciclado -entre un 30% y un 50% de plástico mezcla-, del cual un mínimo del 30% procede de la basura marina recogida por los más de 500 pescadores de 122 barcos en 16 puertos españoles que participan en el proyecto, que se desarrolla conjuntamente con la Asociación Vertidos Cero. Se trata de un ejemplo de economía circular gracias a la apuesta de Mares Circulares por la innovación científica. Cada uno de estos bancos tiene una longitud máxima de dos metros y 67 centímetros y cuenta con un ancho de 45 centímetros. Su color es azul-verdoso, reflejo de los residuos de los que está hecho, su forma evoca el oleaje marino y su estructura es de acero inoxidable y tablas compuestas al 100% por plásticos reciclados.

La instalación del banco de Ribeira es un gesto de agradecimiento hacia los pescadores, como los de la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia-OPP83 y la Asociación de Armadores de Ribeira que desempeñaron una labor crucial participando como voluntarios al recoger y transportar la basura marina que se adhería a las redes de sus embarcaciones o que la hallaban flotando en el mar. A la presentación y descubrimiento de este banco en Ribeira asistieron el alcalde, Luis Pérez, y los ediles de Mar y de Medioambiente, Fernando Abraldes y Antía Alberte, respectivamente, así como María Troncoso, representante de Coca Cola Europacific Partners; Rubén Rodríguez, miembro de Vertidos Cero.

Colaboración

Xanxo Muñiz, de la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia OPP83; y Manola Lijó, de la Asociación de Armadores de Ribeira. Pérez Barral manifestó que el banco que inauguraron "é un pequeño exemplo de cómo a colaboración entre empresas y comunidades pode facer unha diferencia significativa no noso entorno". Agregó que desde el Ayuntamiento continúan apoyando proyectos que promuevan la sostenibilidad y el cuidado del mar, "que non só é unah fonte de sustento para moitas familias, senón tamén un pilar fundamental na nosa cultura e modo de vida".

Xanxo Muñiz destacó que para su cooperativa "a participación neste proxecto supón poñer o noso graniño de area na conservación do medio ambiente e á sostibilidade dos recursos". Agregó que la flota de buques arrastreros de su organización está comprometida con la sostenibilidad, "aplicando medidas de reducción do esforzo pesqueiro e de limitación ou redución da súa actividade no medio mariño. Polo tanto, a recllida de lixo mariño é un paso máis na consecución do obxectivo de preservar a riqueza dos nosos mares". Manola Lijó declaró que “eramos conscientes que tiñamos que aportar o noso pequeno gran de area. Sabemos que o que podemos aportar é mínimo e que non vamos a limpar o mar nos solos, pero tamén sabemos que os centos de kilos que recollimos non quedarán flotando nos mares a mercede das correntes”.

“Con este proyecto, Coca Cola redobla su compromiso con la investigación y la innovación para buscar soluciones al problema de los residuos marinos”, señaló María Troncoso, quien añadió que la elaboración de este banco "supone todo un avance en la innovación aplicada a la economía circular que caracteriza a Mares Circulares. Un hito que se une al logro ya conseguido en anteriores ediciones de reutilizar el plástico PET, que recogemos en las limpiezas de entornos acuáticos, en la producción de la primera botella con un 25% de PET marino apta para el uso alimentario”, explicó.

19 bancos en 17 puertos

El objetivo de esta iniciativa pasa por instalar estos bancos en los puertos adheridos al programa Mares Circulares como muestra de agradecimiento a los pescadores que colaboran con el proyecto. Además de Ribeira, se pueden contemplar en Llanes, Muros, Bueu, Punta del Moral-Ayamonte, Isla Cristina y Punta Umbría (Huelva), Marbella y Caleta de Vélez (Málaga), Puerto de Almería, Carboneras y Garrucha (Almería), Andratx (Mallorca), Puerto de la Restinga (El Hierro), Santoña (Cantabria), (Almería), e incluso en Horta (Azores-Portugal), además de en dos enclaves tierra adentro donde se realizaron labores de retirada de residuos abandonados como prevención a su llegada al mar, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Sevilla.