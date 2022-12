Ribeira pondrá a bailar a sus personas mayores

Las personas mayores de Ribeira van a tener casi una veintena de oportunidades para ponerse a bailar a partir de mañana, en que arrancará el nuevo año con el Dúo Charada en la Casa do Mar de Ribeira -repetirá el Día de Reyes en el aula de música de Aguiño-, y hasta la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de la gente del mar. Ello será posible gracias a que, en el marco del Programa de Dinamización Social e Cultura del departamento municipal de Servizos Sociais, van a tener lugar un total de 18 actuaciones musicales en siete emplazamientos del municipio dentro da iniciativa “Imos ao Baile”, una nueva actividad que dio a conocer ayer la edila Ana Barreiro, estando arropada por representantes de los clubes de jubilados de Ribeira, Palmeira, Aguiño y Corrubedo, además del Centro da Terceira Idade “Santa Uxía” e el Centro Recreativo de Artes, algunas de las cuales ya llevaban a cabo este tipo de actividad, pero indicaron que les resultaba bastante costoso.



Barreiro explicó que estas sesiones de baile eran una demanda de las entidades que engloban a los mayores del municipio y precisó que, de hecho, se consensuó con todas ellas este programa, que se desarrollará los fines de semana o en días festivos, y su horario, aunque pueda ser flexible, inicialmente será de 20.30 a 23.00 horas. Las actuaciones se llevarán a cabo en instalaciones como el conservatorio de Aguiño -a donde podrán acudir también los vecinos de Carreira y Castiñeiras-, la Casa do Mar de Ribeira, la Sociedad Hijos de Palmeira, el Centro Recreativo de Artes, la Casa do Mar de Corrubedo, el centro social Santa Uxía y el centro social de Oleiros. Los cuatro grupos o artistas de la comarca que, según su disponibilidad para la referidas fechas amenizarán los bailes serán Mar Davila y el Dúo Charada, que ofrecerán seis actuaciones cada una de ellas; el grupo Reflejos, que ofrecerá cinco sesiones, mientras que el Dúo Matices sólo podrá actuar una vez, concretamente la que servirá para cerrar este ciclo el 16 de julio en la Casa do Mar ce Corrubedo.