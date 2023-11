Ribeira reiterará su petición de aumento del catálogo de la Policía Nacional para mejorar la seguridad

El pleno ribeirense aprobó solicitar un incremento del catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional en Ribeira, tal y como se comprometió a hacer el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la inauguración de la nueva comisaría, refiriéndose también a medios materiales. Lo hizo al dar luz verde a una moción del grupo municipal popular, a la que el equipo de gobierno logró la inclusión de una enmienda de adición para que se desarrolle la Lei de Policía de Galicia.

El portavoz del PSOE coincidió en que cuantos más medios haya “máis seguros vamos a estar”, pero seguidamente agregó que no comparte la realidad que expuso el PP, refiriéndose a que el comisario indicó recientemente que los delitos decaen un 3,4% en la ciudad, pero que hay un problema de peleas de jóvenes los fines de semana, consumo de drogas y están subiendo exponencialmente los delitos digitales, tanto estafas y los cometidos a través de redes sociales de odio, amenazas, ciberbulling y contra el honor.



Herminia Pouso se refirió a los problemas de convivencia generados por los presuntos narcopisos, así como las casas okupas y puntos de tráfico de drogas, que dan sensación de inseguridad a los vecinos. El alcalde dijo que los actos vandálicos no se van a parar por una declaración institucional, y anunció que va a convocar la junta local de seguridad para analizar lo que está pasando en Ribeira, precisando que los problemas se tienen que abordar de una manera multidisciplinar.

Polígono industrial

Por otro lado, el pleno municipal de Ribeira aprobó una enmienda de sustitución presentada por el equipo de gobierno a una moción el PP para darle prioridad al polígono industrial de Pedras Vermellas. Después de que los populares acusasen al tripartito de “paralizar” esa infraestructura cuando el anterior Ejecutivo ya tenía perfilada su financiación, la edila Cruz Rivadulla desveló que el 27 de octubre recibieron el informe técnico del proyecto de urbanización.

El alcalde dijo que el informe no vinculante de la Diputación, que si es negativo les obliga a dar atrás a todo lo hecho, no se puede resolver con una llamada, “pois logo pasan cousas como a da gasolineira”. Pérez Barral quiere acabar con esos “malos hábitos á hora de sacar adiante os expedientes e de modificar informes que estaban negativos mediante chamaditas telefónicas”, y que ellos no van a caer en esa “trampa”. Concluyó que es mejor caminar con paso firme y seguro y no avanzar sin tener favorables los informes.