Ribeira renueva la señalización horizontal de la avenida de Ferrol

El Concello de Ribeira procedió con pintado de la señalización horizontal en la avenida de Ferrol con el objetivo de reforzar la seguridad viaria e implementar medidas que contribuyan a calmar el tráfico y garantizar el respeto de los límites de velocidad como demandaban residentes de esta zona, según fuentes municipales.

Se trata de una intervención que pretende mejorar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones y se enmarca en el conjunto de medidas impulsadas por el gobierno local para mejorar la movilidad y minimizar los riesgos de los accidentes en la ciudad. De hecho, este vial registra abundante tráfico debido a que une el área de Padín con el polígono industrial, además de servir de conexión del centro urbano con la AG-11, arterias a otras parroquias y carretera hacia el municipio vecino de Porto do Son.

Con relación a estos trabajos, el alcalde, Luís Pérez Barral, manifestó que ‘‘desde o Concello estamos traballando en diversos puntos do municipio para mellorar a seguridade viaria en todas as rúas e vías principais. O pintado da avenida de Ferrol permitirá ordenar mellor a circulación, facer máis visibles as zonas de paso de peóns e reducir a velocidade dos vehículos, o que contribuirá a un tráfico máis seguro e fluído”.

Desde el Concello hacen un llamamiento para el respeto de la señalización y cumplimiento de las normas de circulación. ‘‘O obxectivo que perseguimos é salvar vidas e minimizar os riscos’’, aseveró el regidor.