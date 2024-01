Ribeira ya retiró 78 sacos enteros con pellets plásticos de playas y zonas rocosas de su litoral

El Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira ya ha retirado desde el pasado 13 de diciembre un total de 78 sacos enteros con millones de pellets plásticos del litoral de la capital barbanzana, que fueron llegando después de que el buque mercante “Toconao” perdió cinco días antes en aguas portuguesas seis contenedores, uno de los cuales contenía una carga de esos microplásticos, en 1.050 sacos con un peso de unos 20 kilos cada uno. Lo más llamativo fue que el primer día retiró 42 y otra decena a la mañana siguiente, todos ellos entre el faro de Corrubedo y la playa de Espiñeirido.



Los últimos diez fueron retirados entre las jornadas del lunes y la de ayer en una zona rocosa que separa el último arenal referido, que comparte con Porto do Son, y el de Balieiros. Cinco de ellos pudieron retirarse después de recibir avisos de particulares y los otros cinco fueron localizados durante uno de los rastreos realizados con dron por parte de dicha brigada municipal ribeirense. Los efectivos del GAEM tuvieron que cargar con ellos a sus hombros durante un kilómetro debido a que resulta imposible acceder hasta allí con sus vehículos.



El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, afirmó que Ribeira fue el primero en avisar el 13 de diciembre a la Consellería de Medio Ambiente de la llegada de los pellets y precisó que por aquel entonces “só se deron por enterados, nada máis” y subrayó que no hubo ningún procedimiento abierto por la Xunta de Galicia, que no puso los medios para una retirada de manera diligente, y que el trabajo lo tuvo que hacer el Ayuntamiento en solitario. El primer edil, que visitó junto a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la playa de O Vilar, donde operarios de Tragsa están recogiendo esos microplásticos, añadió que lo único que recibieron fue una carta del conselleiro do Mar el pasado jueves en la que decía que era una competencia municipal, por lo que le preguntó de quién tendría que afrontarlo si en lugar de ser pellets plásticos fuese chapapote, precisando que una catástrofe de la magnitud de la actual “non podemos atallala de maneira solitaria”.



Pérez Barral confirmó, tal y como avanzó este periódico, que el Concello de Ribeira encargó un análisis de los pellets plásticos porque desconocen si tienen toxicidad, pero aclaró que los expertos les dicen que “son contaminantes, básicamente porque o plástico no medio mariño é un elemento alleo, por tanto estamos falando dun problema de contaminación mariña e do espazo natural”. Agregó que desde la Administración local están poniendo todos los medios de que dispone, con el GAEM peinando las playas, recogiendo los sacos, y monitorizando el litoral del municipio mediante el uso de un dron para encontrar los que pueda haber en zonas de rocas. Y confirmó que se convocó para el viernes una reunión extraordinaria del Consello Sectorial de Pesca para informar de lo que está pasando en Ribeira, de lo que se está haciendo y que se precisa de otras administraciones para “atallar a situación”.