Ribeira ultima la compra de una parcela enfrente de la guardería para construir el centro de salud

El Ayuntamiento ribeirense está ultimando con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por el acrónimo Sareb, la adquisición de una parcela en Cubeliños, situada justo enfrente del edificio que alberga la escuela infantil municipal, para que sea la ubicación para la construcción del nuevo centro de salud de la capital barbanzana, y que es del agrado del Sergas. Así lo dio a conocer el alcalde, Manuel Ruiz, a la conclusión del debate en la sesión plenaria celebrada el lunes de una moción suscrita por todos los grupos de la oposición en apoyo de la Iniciativa Lexislativa Popular promovida por SOS Sanidade Pública para garantizar la calidad asistencial en Atención Primaria que, como era de esperar, fue aprobada por 12 votos a favor (PBBI, BNG, PSOE y Suma) y 9 en contra del PP.



“Estamos no grupo preferente para o novo centro de saúde, para ampliar os servizos e dispor de 3.700 metros cadrados. Eu lles podo confirmar que xa temos negociado coa Sareb onde pode ir esa infraestrutura”, dijo Ruiz Rivas. El alcalde precisó que le hicieron una oferta económica y en dicha sociedad “rebaixaron as pretensións que tiñan e, nestes momentos, estamos en condicións de dicir que a Sareb acepta esta última oferta do Concello de Ribeira”. Igualmente, Ruiz Rivas indicó que esa propuesta la presentará al pleno para que se apruebe ese lugar en donde se empezó a construir un edificio de viviendas, pero no se siguió con la obra. El mandatario local, que se refirió a que había una alternativa en otro lugar que contaba con aparcamiento, y que también se barajó como posible ubicación del futuro ambulatorio de Santa Uxía, “pero non chegamos a un acordo”, precisó.



En el transcurso de esa última intervención en el referido punto de debate, pero con anterioridad, Ruiz Rivas presumió de que en materia sanitaria y con él como alcalde se había conseguido ampliar el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, así como mejorar su unidad de endoscopias, y se está redactando el proyecto de ampliación de la planta de hospitalización, pero también que ha conseguido que los centros de salud de Corrubedo y Palmeira -agradeció a los vecinos que se hayan movilizado- sigan abiertos y se arreglen las carencias de este último consultorio periférico y del de la parroquia de Aguiño.