La Romaría do Campamento prevista para hoy en el parque de Santa Lucía de Asados, se traslada al pabellón de Taragoña por la previsión de mal tiempo

Rianxo albergará hoy, a partir de las doce del mediodía, la Romaría do Campamento. Aunque inicialmente estaba previsto que se desarrollase en el parque de Santa Lucía de Asados, las previsiones de adversa meteorología, han provocado que por parte de la comisión organizadora se adoptase la decisión de celebrarla finalmente en el pabellón de deportes de Taragoña. Lo que no sufre cambio alguno es el programa diseñado para esta jornada, que contará con hinchables, juegos, talleres y música entre las 12.00 y 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y con las actuaciones de Paco Nogueiras a la una y media de l tarde y de A Banda do Verán a las siete de la tarde. Desde la organización se indica que a quien le apetezc se puede quedar para participar en un "xantar", para lo que cada uno debera llevr su propia comida.

Además, el Centro Cultural Vicente Vidal de Leiro programó para hoy su Romerái Anual en sus instalaciones en Leiro. El programa se abrirá a partir de las dos de la tarde con un sesión vermú cargo de Aldara, mientras que una hora después dará comienzo una comida populr y foliada durante la sobremesa. A partir de las cinco de la tarde habrá juegos populares y se disputará el Campionato Mundial de Chave "I Memorial José Cuervo", mientras que a partir de las ocho de la tarde darán comienzo unos conciertos con als actuaciones de la referida Aldara, The Cuncas y Mad Martin Trío.

Por otro lado, ña parroquia de Isorna continúa celebrando estos dáis sus fiestas, que se prolongarán hasta mañana, y en las que está habiendo pasacalles a partir de ls doce del mediodía a cargo del grupo de gaitas Río de Anxo y misas en honor a San Roque -ayer-, Virxe do Carme, que se celebra hoy, y Nosa Señora dos Dores, respectivamente, todas ellas con inicio a las doce del mediodía. La verbena de ayer estuvo amenizad por la orquesta Florida y el grupo Arena. Hoy tendrá lugar una sesión vermú con el dúo Reflejos y desde las cinco de la tarde habrá un parque infantil con hinchables y fiesta de la espuma, y para mañana se programó un concierto de la Banda de Música de Rianxo en el campo de la fiesta. Además, todos los días se lanzan bombas de palenque durante las alboradas y a la salida de las celebraciones religiosas.