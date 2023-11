Rosa Barcala recibirá el premio de honor de la ABE y Cetárea Ángel Mar y Coaxial a los mejores comercio y empresa

La junta directiva de la Asociación Boirense de Empresarios (ABE) decidió que el premio de honor de este ño de la patronal, que se viene entregando desde hace dos ediciones para tratar de poner en valor la trayectoria de un empresario en el que su gestión represente un ejemplo para los emprendedores de la localidad y que la compañía que lidera tuviera una trayectoria destacada, recaiga en Rosa Barcala González. Además, una vez rematado el plazo para que los socios de la ABE escogieran y propusieran a los ganadores de los premios de este año, recibiéndose un total de 696 votos, cifra récord de participación en este certamen, los premiados son Cetárea Ángel Mar en la categoría de mejor comercio y Coaxial como mejor empresa. Todo ellos recibirán sus galardones en una gala que se celebrará el 17 de noviembre, a partir de las ocho y media de la tarde, en la sala A Pousada da Galiza Imaxinaria y que estará conducida por la actriz, monologuista y presentadora Marta Doviro. Para asistir a ese evento, que será la fiesta de los empresarios de Boiro, es preciso contar con invitación y habrá photocall, música, pinchos y coctelería

Respecto al premio de honor para Rosa Barcala González indicó que se trata de un establecimiento que abrió sus puertas en 1968 de la mano del marido de Rosa, Agustín Teixeira, que falleció en 1992, quedando desde ese momento el negocio a cargo exclusivo de ella, quien lleva trabajando en él desde 1987. "Rosa compaxinou a sua labor empresarial coa de voluntariado, comezando en 1993 a dirixir grupos familiares en Proxecto Home. Tras anos facendo este labor, no 2008 foi elixida presidenta dá Asociación de Familias de Proxecto Home Galicia, labor que levou a cabo ata este ano". indican desde la ABE. Desde la patronal añaden que, actualmente, pese a que se jubiló, mantiene la dirección del negocio, que ya desarrolla la próxima generación a través de sus hijos, José Luis y Marieta, "achegando a modernización tanto en maquinaria, cando falamos do taller, como en redes sociais e métodos de venda actuais". La directiva argumentó los siguiente motivos para la elección de esta empresa ganadora del premio de honor: "pola súa ampla e contrastada traxectoria empresarial ao fronte dun dos comercios con mais tradición da localidade, a súa contribución ao desenvolvemento económico do pobo, a súa vertente social ao colaborar con diferentes entidades e proxectos de voluntariado e pola súa capacidade de traballo, esforzo e adicación ao negocio".



Comercio y empresa

Desde la patronal boirense indicaron que en la categoría de mejor comercio se recibieron propuestas de premio para 59 empresas diferentes, mientras que para la mejor empresa fueron 67. De la Cetárea Ángel Mar, situada en Triñáns, de carácter familiar y que se dedica a la venta de pescado y marisco gallego, destacó que desde sus inicios e 1998 es una empresaque "aposta pola innovación ao distinguirse da competencia pola estabulación de bivalvos en circuíto pechado, sen necesidade de captar auga directamente do mar. Deste modo a depuración non require da utilización de produtos químicos, xa que combina varios sistemas de esterilización, coma raios ultravioleta, carbón activo, filtros biolóxicos e outros, para a separación das impurezas ata chegar ao paso mais novidoso que é a esterilización con ozono".

De Coaxial, empresa que da servicio y asesoramiento profesional desde 2015 en áreas de telecomunicaciones, electrónica y electrodomésticos, precisó que realiza desde trabajos técnicos domésticos hasta infraestructuras complejas con las mejores marcas del mercado y siempre atentos a las novedades que este ofrece. "A súa política de traballo basease na profesionalidade, eficiencia e garantía de resultados, asegurándose que os clientes sexan atendido de maneira rápida e eficaz facendo un seguimento continuo en cada intervención buscando sempre a súa máxima satisfacción", detallaron desde la Asociación Boirense de Empresarios.