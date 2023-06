Ruiz anuncia su renuncia al acta de concejal de Ribeira y será candidato del PP al Senado

Con un semblante serio, acaba de comparecer el alcalde de Ribeira en funciones y cabeza de lista a la reelección por el PP en las pasadas elecciones municipales, Manuel Ruiz. Y lo ha hecho para dar a conocer que mañana o el viernes presentará su renuncia al acta de concejal que le correspondió, al igual que a otros nueve compañeros de partido, por los votos obtenidos en esos comicios, y comunicar que en el partido de la gaviota han pensado en él para que su nombre figure en la candidatura popular al Senado por la provincia de A Coruña. Subrayó que, de esa manera, y teniendo en cuenta que su presencia hace inviable que el PP siga gobernando en Ribeira, ha decidido dar un paso atrás para dejar de ser el obstáculo que los demás partidos ven en él para que no continúe gobernando el PP en la capital barbanzana.

De esa manera, su número dos, Mariola Sampedro, de la que dijo que "está suficientemente preparada e o ten demostrado", pasaría a ser la alcaldable de su formación política y candidata para que los populares mantengan la que es considerada como la Alcaldía más importante de O Barbanza y de los municipios del entorno, y agregó que "é hora de que unha muller sexa alcaldesa de Ribeira". Cabe recordar que en el mitin central de la campaña, en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró su apoyo a Ruiz Rivas y pidió el voto para que revalidase la Alcaldía, el propio cabeza de lista ya manifestó que no se veía de alcalde con 69 años y daba muestras de empezar a ceder el testigo en favor de la referida Mariola Sampedro.

Ruiz considera que el hecho de que el PP haya ganado las elecciones y haya sido la lista más votada debería ser lo que decante quien ostenta la Alcaldía, frente a la posibilidad de que pueda ser para el cabeza de lista de un partido como el BNG que consiguió la mitad de concejales que ellos. "A miña intención non era ter que deixar co Concello de Ribeira, pero se non o fago o máis probable é que acabe gobernando un partido nacionalista, para o que o Concello e a Xunta non son unha finalidade senón un medio para conseguir o seu soberanismo, a súa independencia e ir gañando cachiño a cachiño territorio e cachiño a cachiño poboación. Ribeira demostrou que non é nacionalista nin independentista, Polo tanto, a miña obriga e compromiso con Ribeira faime tomar esta decisión, e espero que sexa comprendida por todos os veciños como un sacrificio".

Seguidamente, el líder de los populares ribeirenses insistió en que los partidos de izquierdas obtuvieron seis concejales, frente al centro derecha que logró 15, precisando que cinco de ellos son del PBBI, una formación independiente en la que anteriormente muchos de sus integrantes militaron o fueron simpatizantes del PP. Añadió que está convencido de que con ese paso atrás que acaba de dar se está buscando la unión del centro-derecha en Ribeira, es decir, del PP y PBBI, que con su persona por el medio no veía que pueda ser factible.

Manuel Ruiz manifestó que no busca una vía de escape en el Senado y que le está muy agradecido a su partido por el hecho de que, sin haberle pedido nunca nada, haya pensado en él para ir en la candidatura popular a la Cámara Alta, desde donde aseguró que, de salir elegido, se le va a dar la posibilidad de "seguir mirando polo meu pobo, seguir traballando por Ribeira", en cuestiones como incrementar el catálogo de puestos de trabajo de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, la realización del paseo marítimo de A Corna y encontrar una solución a los problemas que tienen las cofradías con las potencias de los motores de las embarcaciones.