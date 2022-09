Ruiz decreta paralizar el relleno en Artes e iniciar un expediente de reposición de la legalidad urbanística

El alcalde de Ribeira decretó poco antes de las once de la mañana de ayer una orden de paralización del relleno con piedras que desde hace varios días se realizaba en una parcela situada en zona de policía de aguas de 100 metros de anchura en el lugar de A Ponte, en la parroquia de Artes, así como el inicio del expediente de reposición de la legalidad urbanística, y que ya les fue notificada tanto al denunciado como a la representación de los denunciantes. Sobre los posibles hechos imputados, se especifica que el terreno en que se estaba acometiendo esa actuación está clasificado como Solo Rústico de Especial Protección das Augas “e non conta co título habilitante exixible e non se axustan ás condicións da autorización outorgada con anterioridade”, para la construcción de una vivienda y de un cierre.





Esta es la consecuencia de la denuncia registrada el pasado viernes por seis familias que viven en A Ponte, del acta de intervención de la Policía Local de un día antes, así como el informe del técnico municipal de Medio Ambiente tras la visita de comprobación del día 2, que señala que en la documentación gráfica del proyecto gráfico para construir una vivienda unifamiliar en el referido lugar no se refiere relleno alguno, por lo que no está amparado ni por licencia ni autorización de obra en zona de policía otorgada por Augas de Galicia, y detalla que el relleno altera significativamente la topografía natural de la parcela.





También se tiene en cuenta el completo informe de la arquitecta técnica municipal que, tras enumerar los antecedentes y documentación vinculada a la actuación paralizada, concluye que las obras de movimiento de tierra en el extremo este de la parcela “non contan co título habilitante exixible e non se axustan as condicións das autorizacións outorgadas con anterioridade”. Y precisa que se vulneran las condiciones particulares impuestas por Augas de Galicia “nas que se advirte que a marxe dereita do río sufre frecuentes inundacións, impón a obriga de evacuar as augas pluviais da vivenda ao terreno, evitando as afeccións ás fincas lindeiras, os peches non deben ser impedimento para permitir o paso das augas procedentes de predios superiores, polo que se disporán elementos que permitan a súa permeabilidade, evitar o toldamento de augas pola demolición de materiais ou operacións complementarias que teñan lugar nas proximidades do leito do río; existe perigo de invasión co material de recheo, da zona de servidume de 5 metros dende o bordo ocupado por las augas nas máximas crecidas; non se depositarán nos lugares próximos a zona de servidume materiais que poidan incorporarse ao río por escorrentías ou cheas”.









Ruiz acordó dar traslado del expediente a la Axencia Galega da Legalidade Urbanística (APLU), donde aún no les constaba denuncia alguna sobre el relleno, pero precisaron que si se presentó por escrito en la ventanilla única de la delegación de la Consellería do Mar aún puede tardar días en llegarle la notificación. La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo o de reposición.