Ruiz desvela que Mariño asistió a la junta de gobierno que desestimó el recurso por la licencia de SBC

“Hai que ter cara dura. Está tratando de reprobar ao alcalde por un acto no que vostede tería moita máis responsabilidade ca min”. Con estas palabras y dirigiéndose al portavoz del PBBI, Vicente Mariño, inició Manuel Ruiz la parte final del Pleno de dación de cuenta de la situación jurídico procesal del expediente de la gasolinera de Xarás. El regidor ribeirense desveló que el líder de la oposición, que está siendo su azote desde el inicio del actual mandato, estuvo presente el 18 de julio de 2014 en la junta de gobierno local en la que se desestimó el recurso de reposición presentado por la Asociación Gallega de Distribuidores de Gasóleo y la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de A Coruña contra la licencia otorgada a Puntos Bajo Coste SL, con la marca comercial SBC.





El regidor local manifestó que los asistentes a esa junta no sólo tenían la opinión de los técnicos que emitieron un informe favorable para conceder la licencia, sino también las alegaciones de los recurrentes. “Foi un acto no que vostede tería máis responsabilidade que o alcalde, e moita máis cando vostede dixo que podería evitalo e non lle parecía moi ben. Esta é a súa responsabilidade e aquí queda retratado vostede. A miña vida é moito máis que a política e cando me vai a reprobar a min debería reprobarse a si mesmo, pois sabendo moito máis que a primeira xunta de goberno local concedeu e ratificou a licencia en todos os seus términos”, le dijo Ruiz a Mariño.





Desde el PP se emitió ayer un comunicado en el que indica que el líder de la oposición mintió en ese pleno “por tres veces en relación a súa participación na tramitación da licencia da gasolinera pola cal pretende a reprobación do alcalde”. Señaló que la primera mentira del portavoz del PBBI se produjo al afirmar “sen ningún rubor” que se ausentaba de la junta de gobierno del 24 de abril de 2014: “debo tener un sexto sentido, yo ya veía por dónde podían ir los tiros y le dije a la señora secretaria que yo en ese punto me iba”, algo que para los populares es “rotundamente falto”, ya que en el acta de esa sesión “él non asistiu en ningún dos puntos”. Respecto a la segunda mentira de Mariño, el PP refiere que al acusar al alcalde de no querer estar presente en esa junta de gobierno “e a renglón seguido é o propio voceiro do PBBI quen lembra que se o señor Ruiz non estivo presente foi porque tiña un compromiso na Deputación da Coruña, institución provincial da que era naquel momento voceiro do grupo popular”.





Y agregó que la tercera y más grave de las mentiras de Mariño “é negar calquera intervención da súa persoa na concesión da licencia de obra -incluso chegou a afirmar que el estaría disposto a freala se tivese a documentación, posto que el foi un dos concelleiros que aprobou en xunta de goberno do 18 de xullo de 2014 a ratificación da sentencia en toda a súa integridade”, enfatizó el PP.