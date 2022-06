Ruiz negocia con la Sareb una posible compra del edificio okupa de Abesadas

“Estamos en contactos coa Sareb para que nos de prezo polo edificio da Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro que actualmente está dando problemas”. Esa referencia al edificio okupa de Abesadas la hizo el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, en el tramo final del pleno municipal del lunes después de que el portavoz del BNG, Luis Pérez Barral, le solicitase que en la convocatoria del próximo año del Fondo de Cooperación para el Apoyo a la Financiación de Actuaciones de Rehabilitación y Conservación del Patrimonio Construido en municipios de menos de 50.000 habitantes solicitase esas ayudas con la finalidad de rehabilitar inmuebles para destinarlos a viviendas de alquiler social o para jóvenes con ciertas dificultades.



El mandatario ribeirense agregó que si el precio es “axeitado”, puedan comprarlo y una vez sea propiedad municipal, ese será el lugar apropiado para ese tipo de viviendas que demandó el edil frentista. De igual modo, la portavoz popular, Mariola Sampedro, indicó que también se están dando pasos para contar con viviendas de protección social en Carreira, mientras que el regidor local agregó que también están negociando la compra de un inmueble en la Rúa Cordieiro y que informará a la corporación del resultado de esas gestiones.



Sobre las negociaciones con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria -acrónimo de la Sareb-, Ruiz dio cuenta en el debate conjunto de los puntos sobre la aprobación de la solicitud de acceso al próximo Fondo de Cooperación para el Apoyo a la Financiación de Actuaciones de Rehabilitación y Conservación del Patrimonio Construido en municipios de menos de 50.000 habitantes para la reordenación del espacio público resultante de la demolición y rehabilitación de varios inmuebles en la carretera DP-7305, en la conocidas como curvas de A Muiñeira, en Carreira, y del espacio resultante del derribo de los edificios 17 y 19 de la Avenida Romero Ortiz. En el caso del primer lugar, el alcalde detalló que se solicitarán 533.710 euros para acometer las actuaciones consistentes en la demolición de un edificio de varias plantas y un galpón que fueron adquiridos hace meses por el Concello ribeirense por 232.000 euros, para mejorar la seguridad viaria, y agregó que en la acera de enfrente se tiene la posibilidad de retranquear una propiedad que ocupa parte de la referida carretera provincial, aumentándole el volumen de edificabilidad en otro sitio. Ruiz agregó que se habilitará una zona verde para disfrute vecinal.



El portavoz del PSOE, José Manuel Vilas, solicitó que se deberían definir con más claridad las salidas de la Carreiriña y de la Rúa do Outeiro a la DP-7305. La edila Herminia Pouso (PBBI) advirtió que esta actuación contempla el arreglo del pavimento, por lo que le pidió a Ruiz Rivas que gestione la obtención de fondos de la institución provincial para esas mejoras, teniendo en cuenta que la carretera le pertenece, y para evitar que todos los gastos salgan “do peto dos ribeirenses”.



El alcalde, que recordó que la Diputación de A Coruña financia el remate de la obra del centro social de Carreira y en si próximo pleno aprobará su aportación económica para el nuevo auditorio, aclaró que el hecho de que se pretenda pedir la citada cantidad de dinero no supone que se vaya a gastar todo, y manifestó que cuando le presente el proyecto a la institución provincial espera que les conceda una subvención nominativa. Pouso detalló que las ayudas que se solicitarán no son a fondo perdido, sino que el Concello tendrá a razón de 66.713 euros al año hasta 2029 en el caso de A Muiñeira, mientras que en el caso de la subvención para Romero Ortiz será de 20.574 euros anuales hasta finales de esta década.



Respecto a esta última intervención urbanística, para la que se solicitarán 164.594 euros y que permitirá habilitar una plaza, los concejales que intervinieron coincidieron en señalar que permitirá rehabilitar una zona degradada del casco urbano, y poner solución a los problemas existentes en esa zona situada entre O Pombal y Bandourrío, donde los vecinos advirtieron que es un foco de drogadicción y tráfico de estupefacientes, pues uno de esos inmuebles ya fue objeto de redadas policiales por ese motivo, además de zona de botellones e inseguridad. De igual modo, señalaron que con la posible compra del edificio okupa de Abesadas se daría solución a un problema similar.