Ruiz pretende desarrollar el nuevo plan parcial de Abesadas, donde construir el nuevo centro de salud

El candidato del Partido Popular a la reelección como alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, presentó esta mañana en el centro cultural Lustres Rivas ante representantes de las asociaciones del municipio un resumen de su programa electoral para el 28-M, integrado por un amplio paquete de medidas por sectores y parroquias, como son las 58 actuaciones que ya están en marcha -muchas de ellas con subvenciones de otras administraciones- y por un conjunto de propuestas enfocadas a que los vecinos puedan disfrutar de la "nova Ribeira", con un modelo urbanístico que, según detalló, contemplará amplias áreas verdes y zonas deportivas, de esparcimiento y servicios y plazas de aparcamiento. Una de las medidas más destacadas es el desarrollo de un nuevo plan parcial en Abesadas, espacio en el que, entre otras infraestructuras, pretende que se vaya a construir el nuevo centro de salud.

Un primer bloque del programa con el que concurrirá a los próximos comicios municipales está integrado por las 58 intervenciones que, con un valor superior a los 50 millones de euros, están en estos momentos aprobadas y con consignación presupuestaria, gran parte de las cuales cuentan con subvenciones europeas y están condicionadas a tenerlas rematadas en un plazo máximo de tiempo para no perder esos fondos. "É o caso do Plan Sostibilidade Turística -2 millones de euros de fondos Next Generation- más otro millón a través de Barbanza Arousa-, el Pirep para la rehabilitación del consistorio y del conservatorio de Aguiño, con 3,3 millones de euros de fondos Next Generation, o el plan de bajas emisiones en Abesadas, Os Mosqueiros y A Ameixida, además de las obras de la Edusi que hay en ejecución en estos momentos con fondos Feder. Ruiz citó también la urbanización del polígono industrial en Fontenla-Pedras Vermellas o obras aprobadas por el Consello da Xunta como la residencia de mayores, el cambio de carreter a calle de la AC-305 en Palmeira o el centro de salud. “Sacar adiante 58 actuacións non é doado para quen non teña experiencia de goberno municipal: é a hora da responsabilidade”, dijo el alcaldable popular.

Medidas "estrela" por sectores

Un segundo bloque del programa electoral de los populares ribeirenses está formado por un paquete de medidas por sector, das que anticipó las que, a juicio de Ruiz Rivas, se podrían considerar “medidas estrela”. En infancia, enumeró la nueva guardería con 41 plazas en Aguiño; en Educación, el nuevo ciclo medio en la Escola de Hostalería situada en el mercado municipal; en Deportes, duplicar las ayudas a los clubes deportivos; en Xuventude, convertir el actual auditorio en una sala de conciertos, mientras que en la parte superior se montará un laboratorio creativo para los artistas; en Industria y Servicios Sociales, los ya referidos polígono industrial y la residencia de mayores; en Comercio, continuar anualmente con los bonos de descuento Amaribeira; en Medio Ambiente, una gran zona verde en Coroso de cinco hectáreas; en Sanidad, la ampliación del hospital y el nuevo ambulatorio; en Igualdad, la puesta en marcha del cuarto Plan de Igualdade; en Turismo, la ejecución del Plan de Sostibilidade Turística; en Administración y Transparencia, la renovación del consistorio; en Movilidad, la creación del carril bici entre Coroso y Palmeira; en Cultura, crear un centro cultural en Palmeira; y en Pesca, seguir apoyando lo que demandan las cofradías y asociaciones.

En Artes, la “medida estrela” sería la nueva área deportiva y recreativa en sustitución al antiguo campo de fútbol de Trumiáns; en Olveira, finalizar todo o saneamiento; en Oleiros, el campo de la fiesta y área recreativa en el entorno de A Trinidade; en Corrubedo, desarrollar un proyecto homogéneo en el casco urbano conjuntamente con la Fundación RIA; en Carreira, rehabilitar núcleos tradicionales comenzando por O Vilar; en Castiñeiras, la remodelación de la fachada marítima; en Palmeira, llevar a cabo la propuesta que rechazó la oposición para crear en el campo de fútbol de la Sociedad Hijos de Palmeira una zona recreativa y deportiva -con pista multideporte y otra de skate-, zonas verdes y aparcamientos; y en Aguiño, crear un espacio multidisciplinar en el edificio de la antigua fábrica do hielo, de forma consensuada con la Cofradía de Pescadores.

Nuevo plan particial de Abesadas

Plan parcial de Abesadas

Manuel Ruiz explicó las medidas que tienen que ver con la “nova Ribeira”. Así, manifestó que su propuesta consiste en desarrollar el nuevo plan parcial de Abesadas en el tramo final de la primera fase de la variante -en el entorno del futuro auditorio, el edificio de los juzgados y el colegio Galaxia- y que, con 60.000 metros cuadrados, albergaría cinco edificios de cinco plantas cada uno separados entre si 25 metros, además de instalaciones deportivas, amplias zonas verdes y 500 nuevos aparcamientos en superficie. Además, sería el lugar donde se ubicaría el nuevo centro de salud, con 3.800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas siguiendo las exigencias del Sergas y que se enclavaría nunha área de case 6.000 metros.

Otro eje de la "nova Ribeira" de Ruiz iene que ver con la dinamización de Bandourrío. Una de las propuestas es materializar las negociaciones que se están entablando para adquirir la fábrica de Conservas Cerqueira y hacer allí un espacio abierto que pueda servir a distintos usos, como actuaciones musicales y culturales, ferias comerciales y actividades deportivas, entre otras, procurando darle el máximo uso posible. Además, otra d las intenciones del candidato popular pasa por crear a gran zona verde y de esparcimiento en Coroso, con 50.000 metros cuadrados que irían desde la playa hasta la zona del futuro geriátrico, además de poder ampliar la zona de aparcamiento que da servicio especialmente a los usuarios de dicho arenal.