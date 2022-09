Ruiz Rivas inicia contactos con Xunta y Monbus para solucionar problemas del transporte escolar

La denuncia que hicieron pública ayer varios padres de alumnos del IES Leliadoura respecto a los problemas e incidencias que se están registrando en una de las rutas del transporte escolar, concretamente la que comunica Padín con dicho centro educativo, no es más que la punta del iceberg de una situación que están padeciendo en otras líneas. En concreto, también le está pasando a las de O Touro, Castiñeiras y Aguiño y de Corrubedo, Olveira, Oleiros y Artes que llevan a los estudiantes a dicho instituto, pero también los están sufriendo quienes acuden al IES Número 1 de Ribeira, y que ayer volvieron a repetirse. El alcalde, Manuel Ruiz, indicó que el martes ya mantuvo una reunión con el director general de Mobilidade, Ignacio Maestro, y ayer tuvo otra con el jefe territorial de dicho departamento, José Antonio Álvarez, y con representantes de la empresa Monbus, incluyendo a su presidente, Raúl López.



Sin entrar en muchos detalles de lo que depararon esos encuentros, el mandatario local indicó que estuvieron analizando la problemática y las razones por la que se producen esos problemas denunciados y que se avanzó en posibles soluciones. De todos modos, está previsto que mañana, a partir de las 11.00 horas, tenga lugar en el consistorio ribeirense “unha reunión en altas esferas”, tal y como la describió Ruiz Rivas, en la que estarán, además de él y la concejala de Educación, presentes responsables de los departamentos de la Xunta implicados en la materia y de la empresa Monbus, así como miembros de los equipos directivos y presidentes de las asociaciones de padres de alumnos de ambos institutos.



A las ANPAS San Roque y Caramecheiro, de los IES Leliadoura y Número 1, de Ribeira, les mostraron su apoyo otras asociaciones de padres de alumnos, como las de los colegios de Palmeira, Artes, Olveira, Frións, Dean Grande, Carreira, Heroínas de Sálvora de Aguiño y O Grupo, y que unidas constituyen la mayor representación de la comunidad educativa de la capital barbanzana, y reclaman al Concello que interceda con urgencia ante Monbus y la Consellería de Mobilidade para lograr cuanto antes una solución inmediata al problema del transporte escolar. Señalan que desde que desde que empezó a prestar su servicio la nueva concesionaria se están detectando cientos de incidencias: atrasos, incumplimientos en los horarios, plazas insuficientes, alumnado que tiene que ir de pie por no haber sitio o que queda tirado en la parada, y que tienen como consecuencia que el alumnado llegue tarde a clase, pierda horas lectivas o no pueden regresar a sus casas por no haber autobuses suficientes a la salida del centro educativo.



Desde las ANPAS ahondan en el problema al denunciar que va a mayores cuando los estudiantes ven que no tienen autobús y optan por llamar a sus familias para que acudan a llevarlos o recogerlos o se echan a andar “co conseguinte perigo e ilegalidade de ser menores camiñando pola estrada”. Y añaden que tanto estas asociaciones como las direcciones de esos dos institutos intentaron buscar soluciones y reunirse con la empresa adjudicataria, pero siempre sin éxito, y que en el caso del IES Leliadoura un representante de Monbus, tras aplazar las reuniones varias veces, nunca se presentó. l