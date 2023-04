Ruiz valorará la idoneidad de un proyecto para renovar la traída de agua en Aguiño tras varias averías

Las averías en la red de abastecimiento de agua potable que se vienen registrando en los últimos tiempos en Aguiño debido a la rotura o reventones en las antiguas tuberías de fibrocemento están suscitando la preocupación del ejecutivo local ribeirense. Por ese motivo, según ha podido saber este periódico, el alcalde Manuel Ruiz y su equipo valorarán la idoneidad de encargar la elaboración de un proyecto para poder acometer la renovación de la esa línea de la traída de agua, tal y como ya se ha hecho en otros sitios en los que había frecuentes cortes en el suministro de ese servicio básico y esencial.



En este sentido, el Gobierno ribeirense recordó que recientemente se adjudicó definitivamente a Excavaciones Nima SL, por 86.305 euros -una baja del 19,81% respecto al precio de 107.628 euros por el que salió a licitación- el contrato para acometer la renovación de la red de abastecimiento de agua en el lugar de A Ameixida, con la que sostiene se dará solución a los problemas de continuas averías que sufren los vecinos de Castiñeiras, y que se está pendiente del inminente inicio de las obras, en las que también se contempla la instalación de una red de pluviales.



En el caso de la parroquia de Aguiño, desde el equipo de gobierno que preside Ruiz Rivas se ha decidido realizar la referida valoración habida cuenta de que en la línea de abastecimiento de agua allí existente se están registrando un buen número de averías de forma recurrente. Del resultado de dicho análisis se adoptará la decisión que sea más conveniente.

Varios vecinos del lugar indicaron que mientras no se decide lo que hacer y no se acometa una actuación consistente en la renovación de la red, “seguiremos sufrindo cortes de agua, quedando á espera de que operarios da adxudicataria, Viaqua, procedan a reparar as averías”, indicaron.