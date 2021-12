Una ruta de paneles por todo el litoral de Ribeira divulgará su patrimonio industrial y pesquero

La Consellería do Mar confirmó al Concello ribeirense la concesión de una subvención, en el marco Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) “Ría de Arousa” para poder ejecutar el proyecto turístico “Ribeira destino litoral sostible: o mar, un patrimonio visible”. Esta acción consiste en la creación de una ruta costera entre Palmeira y Corrubedo a través de la que, por medio de la distribución de 17 paneles informativos, se pretende poner en valor y dar a conocer a vecinos y visitantes el patrimonio industrial, la pesca y el marisqueo, “situando o foco en diversos elementos representativos do pasado, presente e futuro destes recursos: dende as artes de pesca tradicional, pasando polas vellas conserveiras e fábricas de salazón, a acuicultura moderna, o cerco, o cultivo do mexillón, o marisqueo do ourizo e a navalla, a recolección e comercialización do percebe na rula de Aguiño, o polbo, o funcionamento da lonxa de Ribeira, entre outros”



Cada panel, que se elaborarán con materiales de larga durabilidad, abordará una temática determinada que concordará a su vez con su localización. Está previsto situarlos en Palmeira, Coroso, en la lonja y el puerto de Santa Uxía, O Touro, Castiñeiras, la playa de O Castro, O Carreiro, la rula de Aguiño, el puerto fenicio, Couso, O Vilar y en el pueblo y el faro de Corrubedo. La actuación se complementará con la realización de visitas guiadas por todo el litoral, así como jornadas de sensibilización y educativas. El proyecto tiene un presupuesto que asciende a 49.803 euros, de los cuales el departamento que dirige Rosa Quintana subvenciona 43.629 euros, y que se corresponde con el 100% del importe total subvencionable. Según los requisitos de la ayuda, la realización del proyecto no puede comenzar antes del 1 de enero de 2022 y tiene que estar concluida y justificada antes del 30 de septiembre de ese mismo año.



Desde el Ayuntamiento ribeirense se recordó que hace un par de semanas se dio a conocer el Plan de Sustentabilidade Turística, que contará con una financiación de dos millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation y que contempla un total de 15 líneas de actuación distribuidas en cuatro ejes principales: transición verde y sostenible (365.000 euros), mejora de la eficiencia energética (435.000 euros), transición digital (200.000 euros) y competitividad (un millón de euros).