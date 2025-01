Sale a contratación en Ribeira por 2,4 millones y cuatro años de duración el servicio de los monitores deportivos y otros

El Ayuntamiento de Ribeira sacó a licitación por importe total de 2.430.967 euros, que es el presupuesto base, y un plazo de duración de cuatro años improrrogables, así como con procedimiento abierto de adjudicación, el contrato para la prestación de los servicios de masaje, socorrismo, conserjería, monitorado de actividades dirigidas, asesoramiento y dinamización de la sala fitness, dinamización de las pistas de pádel ubicada en el Centro de Deportes de Raqueta “Santa Uxía” en Coroso, mantenimiento de la piscina y coordinación de los servicios de monitorado del departamento municipal de Deportes. Las empresas que estén interesadas en el mismo tienen de plazo hasta las 23.59 horas de estre lunes 6 de enero, para poder presentar sus propuestas a través de la plataforma del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex).



Esos servicios que salieron a contratación se prestarán bajo la dirección y supervisión técnica del departamento municipal de Deportes ribeirense, con arreglo a los detalles especificados en el pliego de prescripciones técnicas, y los servicios deportivos comprenden la coordinación, ejecución, control y evaluación de los programas deportivos de la oferta del Ayuntamiento en las condiciones técnicas expuestas en el referido documento, en el que también se establece la forma y el procedimiento que debe seguir el contratista en la ejecución de las prestaciones que comprende el contrato. Además, se detalla que los servicios que son objeto de esta licitación se prestarán en todas las instalaciones deportivas de titularidad pública donde los precise la dirección técnica de la Concellería de Deportes -responsable del diseño, planificación y desarrollo de la oferta deportiva municipal-, así como en otras instalaciones deportivas, cualesquiera que sea su titularidad, que mediante acuerdo o convenio con el Ayuntamiento ribeirense se dispongan para el desarrollo de la oferta deportiva municipal.

El número total de horas a la semana en las que se deberán prestar los servicios oscilará entre las 385 del verano y las 522 en invierno



Este contrato, que tendrá un presupuesto base anual de 607.742 euros y sin que proceda aplicar en ningún caso la revisión de precios del contrato, incluye en ese importe los costes de todo tipo que pueda originar la referida prestación de dichos servicios, comprendiendo, en todo caso, la seguridad social, tasas, impuestos, arbitrios o gravámenes de cualquier tipo que sean de aplicación. La forma de pago por la prestación de los mismos será por periodos mensuales vencidos, en función de las horas efectivas prestadas en el periodo a facturar -justificadas a través de la presentación de un parte diario-, según los precios establecidos en el contrato, por lo que las certificaciones mensuales serán presentadas a modo de factura en los cinco primeros días del mes siguiente al que se liquida y serán siempre supervisadas por el responsable del contrato.



Cambios en la oferta

Cualquier modificación en la oferta inicial deberá ser comunicada por parte de la referida Concellería de Deportes a la contratista con una antelación mínima de 15 días para la coordinación de la misma. En el pliego de este proceso de licitación se indica que en el supuesto de que, una vez se haya lanzado la oferta municipal, alguna de las modalidades deportivas no se cubriera por una menor, escasa o nula demanda, el área municipal de Deportes se reserva el derecho de utilizar los recursos humanos y las horas contratadas a otras actividades de mayor demanda, nuevas ofertas deportivas, organización de eventos u otros servicios deportivos que, por su naturaleza, sean constitutivas de prestación por parte del adjudicatario del servicio, en compensación y resarcimiento al Concello ribeirense de la no prestación del programa, servicio o campaña determinada.



La prestación total del servicio contempla la realización de un total de 385 horas y media semanales en verano y de 522 en la temporada de invierno. En concreto, el servicio de masaje, en fracciones de 30 minutos, se prestará en el complejo deportivo de A Fieiteira en un total de 22 horas semanales, y el servicio de socorrismo se realizará en un total de 62 horas y media en julio y agosto y durante el resto de la temporada anual ese servicio funcionará 93 horas, mientras que el de conserjería será de 24 horas en el pabellón Alcalde Torres Colomer de Palmeira, de 38 en el centro de Raqueta de Coroso, de 25 en julio y agosto y de 29 en el resto en el complejo deportivo de A Fieiteira, así como otras 15 en horario de verano y 5 en el invernal en función de las actividades por otros servicios solicitados por la Administración local en instalaciones de su titularidad.



Respecto al servicio de monitorado de actividades dirigidas en agua se establecen 27 horas en verano y 90 en invierno, mientras en sala serán 26 y 70 horas, respectivamente. Además, serán entre 50 y 55 horas para asesoramiento y dinamización de la sala fitness y se ofertarán 38 horas semanales de cursos para niños y adultos y otras actividades dinamizadoras de las pistas de pádel de Coroso. El mantenimiento de la piscina climatizada y cubierta de A Fieiteira se hará 20 horas a la semana, mientras que para las tareas de coordinación se fija la realización de 38 horas.

La empresa que resulte adjudicataria deberá sustituir de manera inmediata a los trabajadores impedidos para realizar su horario



En los pliegos se establece que, dada la especial dificultad de encontrar en alguna disciplina monitorado especializado residente en Ribeira, se reserva una partida para paliar los gastos de desplazamiento del personal contratado, a razón de 400 kilómetros semanales. El Ayuntamiento no abrirá ningún servicio, ni instalación el 1, y 6 de enero, el 25 de diciembre y los festivos locales y en las tardes de algunas vísperas de festivos, es decir en las de los días 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero. Además, coincidiendo con la Semana Santa, el complejo polideportivo de A Fieiteira permanecerá cerrado por parada técnica, para tratamiento de legionela. Y se detalla que esos días festivos en los que no se abrirán las instalaciones municipales no se facturarán.

La adjudicataria deberá tener prevista la sustitución inmediata de cualquier trabajador que, por cualquier causa, estuviese impedido para realizar su horario de trabajo correspondiente, lo que será de obligado cumplimiento para garantizar la prestación del servicio en todo momento con las mismas condiciones y estándares de calidad. En este sentido, se deberá prestar mayor atención y celeridad especialmente cuando se trate de socorristas. Se señala que el coordinador podrá realizar sustituciones de urgencia, y no podrá durar la sustitución más de media jornada, “debiendo compensar la empresa adjudicataria al Ayuntamiento de Ribeira en la factura correspondiente por esas horas no trabajadas por el coordinador en su cometido habitual”, se señala.