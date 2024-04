Salen a licitación los 15 puestos ambulantes del mercado municipal de Boiro que permanecen vacantes

El Ayuntamiento boirense sacó a contratación las autorizaciones para ocupación del dominio público de 15 puestos ambulantes vacantes del mercadillo municipal. El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Roberto Lojo, dieron cuenta de los detalles de la licitación en una visita a ese recinto, precisando que dos son de alimentación, tres de frutas y verduras, tres de complementos, seis de textil e calzado y uno de plantas. “Con esta nova adxudicación de postos imos encher a totalidade de ocos baleiros que foron quedando no mercadillo dende o seu traslado á Avenida da Constitución”, afirmó el edil. Los interesados en formar parte de este proceso deberán presentar sus propuestas en el registro general municipal, de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas durante los próximos 15 días naturales.



“O mercado ambulante é un dos principais polos de atracción do noso comercio e, con esta nova adxudicación de postos, imos dar resposta ás demandas dos comerciantes así como seguir contribuíndo á dinamización do comercio local e a promoción económica do municipio”, afirmó Romero. Ese recinto permanecerá en la Avenida da Constitución, en el tramo comprendido entre la Rúa Norberto Pijuán y el cruce con la carretera de Abanqueiro, y para la ampliación de los puestos no se van a hacer alteraciones en el tráfico ni el aparcamiento. l