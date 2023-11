Sandra Triñanes López ganó los 1.000 euros en bonos ABE de la Noite Abetta en Boiro

Sandra Triñanes López es la afortunada que se llevó los 1.000 euros en vales de compra que la Asociación Boirense de Empresarios (ABE) sorteó coincidiendo con la celebración de una edición especial de su Noite Aberta. La agraciada, que contaba con tres participaciones por otras tantas compras en diferentes negocios participantes en la campaña recibió el premio de manos del presidente de la patronal local, Daniel García. Desde la entidad convocante se indicó que fueron cientos de personas las que asistieron aa última hora de este sábado a la celebración del sorteo presencial celebrado a pie de calle para hacerse con los 1.000 euros en bonos ABE para usar sin fecha de caducidad en cualquiera de los más de 200 negocios asociados.

La ABE recordó que fueron más de una treintena de estableccimientos los que se sumaron a esta iniciativa que se desarrolló los días 24 y 25 de este mes y que estaban identificados con globos rosas elaborados para la ocasión, ofreciendo descuentos y campañas especiales, talleres y actividades para los más pequeños, así como actuaciones musicales. "Agradecer aos clientes e veciños a participación na Noite Aberta e que nos acompañaran neste día tan especial facendo das rúas de Boiro unha marea de xente, en especial na tarde do sábado. Mil gracias a todos por mercar nos negocios locais e tamén agradecer a participación dos negocios asociados e a súa colaboración para que a xornada fora todo un éxito", indicaron desde la patronal boirense.

Desde la ABE animan a los negocios que no se sumaron a esta cita a hacerlo en las próximas ediciones, pues sostienen que "quedou demostrado que a Noite Aberta é transversal e que pode encaixar en calquera tipo de negocio como foi desta volta o taxi número 5 que animou aos seus clientes a participar no sorteo dos 1.000 euros". De igual modo, hizo mención a los negocios que no están asociados a la ABE pero que participan en esta y otras actividades que organiza la patronal local para pedirles "que se asocien". Para ello, argumenta que, en primer lugar, una imagen unificada les beneficiaría y sus clientes podrían participar en los sorteos y premios que se ponen en juego y, en segundo lugar, porque "ademais de que é xusto que contribúan igual que o resto de comercios asociados, axudarían a que esta e outras actividades sigan crecendo".