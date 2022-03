Sanidade estudia cubrir vacantes de médicos en Rianxo dentro de la oferta de 106 plazas en Galicia

La Consellería de Sanidade se comprometió a estudiar la petición de que las plazas vacantes de personal facultativo en el centro de salud de Rianxo se incorporen a las 106 incluidas en la oferta pública de empleo aprobada el presente mes. Desde el departamento que dirige Julio Comesaña detallaron que su sistema de provisión de las mismas será mediante concurso de méritos, sin necesidad de oposición. El objetivo que se persigue es atraer y captar a los profesionales que rematan este año su residencia, que podrán acceder a una plaza en propiedad, incorporándose a una de esas plazas vacantes de difícil cobertura y permaneciendo en ella un mínimo de dos años.





Desde el departamento autonómico sanitario indicaron que para mejorar las capacidades de cobertura de los puntos de atención continuada (PAC), el Ejecutivo gallego creó en la ley de medidas fiscales y administrativas para 2022 “a categoría de facultativo especialista en Atención Primaria, coa particularidade de que este profesional desempeñará as súas funcións nas prazas vacantes dos centros de saúde, con cupo de pacientes propio”. Y detalla que, siguiendo el modelo actual de nombramientos de continuidad, “realizará dúas gardas ao mes nos puntos de atención continuada (PAC), sendo retribuídos de acordo as condicións singulares da prestación”.





La Consellería de Sanidade señala que los representantes del grupo municipal del PP de Rianxo le solicitaron en la reunión mantenida con el citado Julio Comesaña, y el gerente del Sergas, José Flores, que las plazas vacantes en el centro de salud de dicha localidad se incorporen a esas 106 plazas que serán ofertadas, “comprometéndose o conselleiro a estudar a petición”, precisaron desde el área sanitaria de la Xunta.





Respecto al funcionamiento de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, la Consellería de Sanidade mantiene -y así se lo expresó a los dos ediles populares rianxeiros- que el horario en estos momentos, de 10.00 a 22.00 horas, “corresponde ás necesidades avaliadas no momento no que se sacou a concurso a actual prestación de transporte sanitario urxente”. No obstante, el departamento dirigido por Julio Comesaña señaló que, no obstante, se trasladó también que una vez que venza el actual concurso y haya que licitar el próximo, “avaliaranse de novo as necesidades, axeitando horarios e contemplando a incorporación de novos recursos de estimarse necesario”.





Y sobre la implantación del servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO), asunto por el que se interesaron los ediles del PP de Rianxo, la Consellería de Sanidade remitió a la visita que está previsto que hagan mañana al centro de salud de la localidad la gerente del área sanitaria Santiago-O Barbanza, Eloína Núñez, y el delegado territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor, que informarán de la puesta en marcha del mismo y otros datos. El jefe de servicio de HADO del Clínico de Santiago, Ignacio Novo, visitó a finales de febrero el ambulatorio rianxeiro e informó al portavoz del PP local, Germán Allut, de que la villa dispondría en breve de esa prestación.